Сутра морате да испоштујете један важан обичај: Славимо великог свеца

АТВ
04.05.2026 21:03

Српска православна црква и вјерници 5. маја обиљежавају дан посвећен преподобном Теодору Сикеоту, светитељу за ког се вјерује да је имао посебну моћ да помаже људима у борби против болести, мука и злих сила.

Његов живот био је испуњен великим одрицањима, али и чудесима која су га прославила широм хришћанског света.

Од дјетињства посвећен вјери

Преподобни Теодор рођен је у селу Сикеа у Галатији, по чему је и добио име Сикеот.

Још као дјечак показивао је необичну посвећеност вјери – већ са десет година постио је и молио се током ноћи, сљедећи примјер старца Стефана који је живео у његовом дому.

Његова мајка Марија, богата удовица, жељела је да га усмјери ка војничком позиву, али се, према предању, у сну јавио свети Свети Ђорђе и открио јој да је њен син предодређен за службу Богу, а не земаљском цару.

И сам Теодор имао је бројна виђења, међу којима и сусрете са Пресветом Богородицом, који су га додатно учврстили у вјери.

Живот у подвизима и чудима

Теодоров начин живота био је изузетно строг. Проводио је дане у посту, молитви и потпуном уздржању, често излажући тијело великим напорима како би ојачао дух.

Према предању, Господ му је због такве посвећености даровао моћ да лијечи људе и помаже им у најтежим тренуцима.

Убрзо је постао познат као чудотворац и исцелитељ, па су му људи долазили из разних крајева тражећи помоћ.

Иако није желио, због своје духовности и угледа био је постављен за епископа, гдје је провео 11 година.

Касније је замолио да буде разријешен те дужности како би се вратио мирнијем монашком животу и подвизима.

Према предању, упокојио се почетком 7. вијека, око 613. године, у вријеме цара Ираклија.

Обичај и вјеровање

Народна вјеровања кажу да на овај празник треба потражити унутрашњи мир и снагу.

По узору на преподобног Теодора, вјерници се моле за спокој, заштиту од зла и снагу да превазиђу животне тешкоће.

Вјерује се да је ово прави тренутак да се човек окрене себи, смири мисли и пронађе баланс између духовног и свакодневног живота, преноси Она.

