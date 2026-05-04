Сутра морате да испоштујете један важан обичај: Славимо великог свеца

Српска православна црква и вјерници 5. маја обиљежавају дан посвећен преподобном Теодору Сикеоту, светитељу за ког се вјерује да је имао посебну моћ да помаже људима у борби против болести, мука и злих сила.
Његов живот био је испуњен великим одрицањима, али и чудесима која су га прославила широм хришћанског света.
Преподобни Теодор рођен је у селу Сикеа у Галатији, по чему је и добио име Сикеот.
Још као дјечак показивао је необичну посвећеност вјери – већ са десет година постио је и молио се током ноћи, сљедећи примјер старца Стефана који је живео у његовом дому.
Његова мајка Марија, богата удовица, жељела је да га усмјери ка војничком позиву, али се, према предању, у сну јавио свети Свети Ђорђе и открио јој да је њен син предодређен за службу Богу, а не земаљском цару.
И сам Теодор имао је бројна виђења, међу којима и сусрете са Пресветом Богородицом, који су га додатно учврстили у вјери.
Теодоров начин живота био је изузетно строг. Проводио је дане у посту, молитви и потпуном уздржању, често излажући тијело великим напорима како би ојачао дух.
Према предању, Господ му је због такве посвећености даровао моћ да лијечи људе и помаже им у најтежим тренуцима.
Убрзо је постао познат као чудотворац и исцелитељ, па су му људи долазили из разних крајева тражећи помоћ.
Иако није желио, због своје духовности и угледа био је постављен за епископа, гдје је провео 11 година.
Касније је замолио да буде разријешен те дужности како би се вратио мирнијем монашком животу и подвизима.
Према предању, упокојио се почетком 7. вијека, око 613. године, у вријеме цара Ираклија.
Народна вјеровања кажу да на овај празник треба потражити унутрашњи мир и снагу.
По узору на преподобног Теодора, вјерници се моле за спокој, заштиту од зла и снагу да превазиђу животне тешкоће.
Вјерује се да је ово прави тренутак да се човек окрене себи, смири мисли и пронађе баланс између духовног и свакодневног живота, преноси Она.
