Термос повлачи милионе производа, три особе трајно ослијепиле

Компанија Термос повукла је око 8,2 милиона тегли и боца након пријава да поклопци могу неконтролисано да излете приликом отварања и повреде кориснике, укључујући и случајеве трајног губитка вида.
Због неисправности производа пријављено је најмање 27 инцидената, укључујући посјекотине и три случаја трајног губитка вида. Повлачење производа објавила је Америчка комисија за безбједност потрошачких производа (CPSC) и односи се на милионе артикала продатих широм Сједињених Америчких Држава.
Према подацима регулатора, повлачење обухвата око 5,8 милиона модела Stainless King Food Jar и додатних 2,3 милиона Sportsman Food & Beverage Bottle. Проблем је у томе што поклопци немају вентил за ослобађање притиска, због чега се унутар посуда може акумулирати притисак ако се храна или течност дуже задрже. У таквим условима, приликом отварања, поклопац може да излети великом силином и удари корисника.
Компанија је примила најмање 27 пријава инцидената у којима су поклопци ударили кориснике. У тим случајевима забиљежене су посјекотине и повреде које су захтијевале медицинску помоћ, а три особе су претрпјеле трајни губитак вида након што су их поклопци погодили у око.
Регулатори наводе да се повлачење односи на производе произведене прије јула 2023. године, укључујући моделе СК3000 и СК3020 из линије Stainless King Food Jar, као и модел СК3010 из серије Sportsman.
Купцима који посједују ове производе савјетује се да одмах престану са њиховом употребом. Путем званичног сајта компаније могу да поднесу захтјев за заменски производ или нови поклопац са сигурносним вентилом, преноси Биз портал. Компанија наводи да испорука заменских производа може трајати између седам и девет недјеља.
Повраћај новца није предвиђен, а корисницима се савјетује да не враћају производе у продавнице, преноси Информер.
