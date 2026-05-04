Logo
Large banner

Термос повлачи милионе производа, три особе трајно ослијепиле

Аутор:

АТВ
04.05.2026 21:44

Коментари:

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Фото: Pixabay

Компанија Термос повукла је око 8,2 милиона тегли и боца након пријава да поклопци могу неконтролисано да излете приликом отварања и повреде кориснике, укључујући и случајеве трајног губитка вида.

Због неисправности производа пријављено је најмање 27 инцидената, укључујући посјекотине и три случаја трајног губитка вида. Повлачење производа објавила је Америчка комисија за безбједност потрошачких производа (CPSC) и односи се на милионе артикала продатих широм Сједињених Америчких Држава.

Према подацима регулатора, повлачење обухвата око 5,8 милиона модела Stainless King Food Jar и додатних 2,3 милиона Sportsman Food & Beverage Bottle. Проблем је у томе што поклопци немају вентил за ослобађање притиска, због чега се унутар посуда може акумулирати притисак ако се храна или течност дуже задрже. У таквим условима, приликом отварања, поклопац може да излети великом силином и удари корисника.

Трајни губитак вида

Компанија је примила најмање 27 пријава инцидената у којима су поклопци ударили кориснике. У тим случајевима забиљежене су посјекотине и повреде које су захтијевале медицинску помоћ, а три особе су претрпјеле трајни губитак вида након што су их поклопци погодили у око.

Горан Селак и Чедомир Стојановић

Република Српска

Селак и Стојановић потписали споразум о заједничком дјеловању

Регулатори наводе да се повлачење односи на производе произведене прије јула 2023. године, укључујући моделе СК3000 и СК3020 из линије Stainless King Food Jar, као и модел СК3010 из серије Sportsman.

Купцима који посједују ове производе савјетује се да одмах престану са њиховом употребом. Путем званичног сајта компаније могу да поднесу захтјев за заменски производ или нови поклопац са сигурносним вентилом, преноси Биз портал. Компанија наводи да испорука заменских производа може трајати између седам и девет недјеља.

Повраћај новца није предвиђен, а корисницима се савјетује да не враћају производе у продавнице, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Компанија Термос

Повлачење са тржишта

економија

Технички проблем

тешке повреде

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Горан Селак предсједник Социјалистичке партије Српске и Чедомир Стојановић предсједник Покрета "Јединствена Српска" у Бијељини су потписали споразум о заједничком дјеловању на парламентарним изборима у октобру ове године.

Република Српска

Селак и Стојановић потписали споразум о заједничком дјеловању

2 ч

3
Пјевачица Лепа Брена са наочарама и сушалицама у кући.

Сцена

Цијели живот је на естради, а многи и даље не знају које је годиште Лепа Брена

2 ч

0
Утакмица Црвене звезда-Чукарички.

Фудбал

Звезда извојевала побједу: Црвено-бијели славили против Чукаричког

2 ч

0
Сутра морате да испоштујете један важан обичај: Славимо великог свеца

Друштво

Сутра морате да испоштујете један важан обичај: Славимо великог свеца

2 ч

0

Више из рубрике

Експлодирале цијене нафте: Брент пробио границу од 115 долара

Економија

Експлодирале цијене нафте: Брент пробио границу од 115 долара

3 ч

0
Биткоин

Економија

Цијена биткоина премашила 80.000 долара

13 ч

0
Њемачка би могла у рецесију због Трампове одлуке

Економија

Њемачка би могла у рецесију због Трампове одлуке

1 д

0
Брисел: САД показују да су непоуздан партнер

Економија

Брисел: САД показују да су непоуздан партнер

3 д

0

  • Најновије

23

07

Упозорење становницима Кијева на евакуацију због пријетњи Зеленског

23

03

Необична интервенција у Загребу: Мајстори приликом поправке бојлера нашли змију

22

59

Несрећа на ауто-путу "9. јануар": Ауто слетјело с надвожњака, погинуо возач

22

53

Пуцњава код Бијеле куће: Једна особа упуцана

22

52

Џејла Рамовић за АТВ открила да ли постоји симболика броја 1004

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner