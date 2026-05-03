Њемачка би могла у рецесију због Трампове одлуке

АТВ
03.05.2026 12:46

Предсједник минхенског института "Ифо", водећег економског истраживачког центра, Клеменс Фуест упозорио је да би њемачка економија ове године могла да се суочи са озбиљним посљедицама у случају нових америчких тарифа.

"Ако се ово претвори у нови трговински рат, Њемачка ће се суочити са рецесијом 2026. године", рекао је Фуест за лист "Билд".

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је у петак, 1. маја, да ће повећати тарифе на аутомобиле и камионе увезене из ЕУ на 25 одсто почев од наредне седмице, оптужујући блок да се не придржава трговинског споразума.

ЕУ је негирала оптужбе и рекла да држи отворене опције у погледу могућег одговора.

У јулу 2025. године, Трамп и предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен постигли су споразум којим се тарифе на већину увоза из ЕУ, укључујући аутомобиле и ауто-дијелове, ограничавају на 15 одсто.

Споразум још није добио пуно одобрење блока, што се не очекује до јуна.

САД остају кључно извозно тржиште за њемачке произвођаче аутомобила као што су "Порше", "Бе-Ем-Ве" и "Мерцедес-Бенц", преноси Танјуг.

