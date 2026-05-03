Исповијест оца осмогодишњег д‌јечака: Старац га је ударио каишем у џамији, па му пријетио да ће га убити

03.05.2026 13:50

Фото: Pexel/ Caleb Oquendo
Фото: Pexel/ Caleb Oquendo

Необичан случај догодио се у сарајевској џамији када је старији мушкарац (78) напао дијете и ударио га каишем.

Како је за Аваз потврдио Армин Тутунџић, отац осмогодишњег д‌јечака, овај догађај се десио 19. априла 2026. у вријеме акшам-намаза, око 19.30 сати, у Новопазарској улици, у Новом Сарајеву.

Масница на нози

"Дијете сваки дан иде у џамију. Пропратимо дијете, он уђе у џамију и буде с џематлијама. Дан послије, дошао сам с посла и супруга ми је рекла да му погледам ногу. Видио сам масницу, можда десет центиметара, баш чудног облика, равно оцртана. Мислио сам да су у школи неки проблеми. Питао сам дијете и рекао ми је да је пао. Питам га: „Гђе си пао?“, каже ми: „Не знам, не могу се сјетити“. Рекао сам му: „Немој ме зезати, нећемо даље разговарати, док ми не кажеш шта је било“. Рекао ми је да је пао у дворишту испод куће. Не вјерујем му, јер је са десне стране бутине та модрица", рекао је Тутунџић.

Додао је да му је дијете касније казало да га је ударио мушкарац каишем.

"У џамији је дијете ударио каишем. Ја не могу да вјерујем. Ја знам те људе", рекао нам је саговорник, наводећи како му је тај мушкарац комшија.

Тутунџић је више пута испитивао сина шта се догодило.

"Казао ми је да је извукао каиш из пантола и ишибао ме. Одмах сам отишао до хоџе – изјавио је Тутунџић, који је ефендију упитао да ли је био на акшам", намазу, што му је овај потврдио.

Без реакције присутних

Ефендија је потврдио да је мушкарац ударио дијете, те да је мушкарац устао усред намаза, извукао каиш и дијете је почело бјежати и плакати, али га је, како додаје Тутунџић, тај комшија сустигао, па га је наводно више пута ударио и физички га избацио из џамије. Тутунџић је додао да није разговарао с комшијом и да га је забољело што нико није спријечио напад на његово дијете.

"Толико се брзо одиграло да нико није стигао реаговати. Можда су и они били шокирани", истакао је Тутунџић, који је случај пријавио полицији 20.04.2026. те како додаје, пет особа је потврдило да је његов комшија ударио дијете.

Тутунџић је додао да је шокиран и да је дијете повјеравао тим људима, џематлијама.

"Окупиле су се комшије након тога и један је изјавио да је његовог унука ударио прије десет година исти човјек у џамији. Тај момак је данас тинејџер и никад више од тада није ушао у ту џамију. Ја станујем овд‌је пет година, а овај комшија мислим да има 70 година", изјавио је.

Тутунџић је за „Дневни аваз“ додао да се након овога десио још један инцидент у прошлу суботу у 10.30 сати када је д‌јечак изашао с мајком испред куће. Мајка је ушла у гаражу да извуче возило, а д‌јечак је стајао да причека.

"У том моменту је наишао Ферхат Атовић, човјек који га је изударао у џамији, те зауставио своје возило, мислећи да је д‌јечак сам. Запријетио је да ће га убити и опсовао му мајку, не знајући да то мајка све гледа из гараже. Након што је мајка јако притиснула сирену, исти се трзнуо те дивљачки стартао с возилом и отишао с лица мјеста. Д‌јечак је и тај дан доживио трауму те је плакао дужи период. Мајка је одмах отишла у просторије МУП-а Ново Сарајево те поднијела пријаву. Ми стварно не знамо шта да радимо, дијете је без икакве заштите. Ја сам тај дан био на послу и нисам му могао помоћи", закључио је Армин Тутунџић за „Дневни аваз“.

Осумњичени испитан

"Запримљена је пријава, саслушани свједоци, испитан осумњичени. По комплетирању материјала бит ће поднијет извјештај о почињеном кривичном д‌јелу лака тјелесна повреда против А. Ф. (1948) из Сарајева", потврђено је за портал “Аваза” из Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево 24. априла 2026. године.

