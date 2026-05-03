Ухапшено једно лице због подметања пожара

03.05.2026 10:24

Пожар касарна Автовац
Полицијски службеници Полицијске станице Гацко су јуче, 2. маја, идентификовали и ухапсили лице иницијала А.С. из Гацка, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Паљевина“ из члана 243. Кривичног законика Републике Српске.

Полицијска станица Гацко је, 2. маја 2026. године, око 15.30 часова запримила пријаву да је избио пожар у напуштеном објекту бивше касарне, у мјесту Автовац.

Увиђајем, који су извршили полицијски службеници Полицијске станице Гацко утврђено је да је пожар изазван отвореним пламеном.

Пожар су локализовали припадници Ватрогасне јединице Гацко.

Оперативним радом на терену полицијски службеници су идентификовали лице иницијала А.С. из Гацка, које се сумњичи да је извршило наведено кривично дјело.

О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу, саопштили су из Полицијске Управе Требиње

