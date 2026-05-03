Мирном шетњом и полагањем цвијећа обиљежено 34 године од злочина у Добровољачкој улици

У бившој Добровољачкој улици у Сарајеву данас су положене бијеле руже и прислужене свијеће на мјесто гдје су на данашњи дан 1992. године паравојне муслиманске снаге извршиле масакр над припадницима ЈНА који су се мирно повлачили из Сарајева према Лукавици.
Након помена у Миљевићима породице убијених и бројне делегације упутиле су се аутобусима у Сарајево, у улицу Хамдије Кршевљаковића, бившу Добровољачку, гдје су мирном шетњом, полагањем цвијећа и прислуживањем свијећа одали помен страдалим припадницима ЈНА.
Присутни су српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић, министри у Влади Републике Српске Рада Остојић и Драга Мастиловић, замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић.
Годишњица злочина: Срби стигли у Добровољачку уз јаке мјере обезбјеђења
Пристни су и народни посланици и српски у заједничким институцијама БиХ, представници удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, града Источно Сарајево, те општина у његовом саставу.
Полиција Републике Српске обезбјеђивала је пут до Враца, гдје су је на међуентитетској линији преузели припадници МУП-а Кантона Сарајево, и то у великом броју.
Колона ЈНА нападнута је у Добровољачкој улици док се мирно повлачила из Сарајева према ранијем споразуму и уз гаранцију мировних снага УН на челу са генералом Луисом Мекензијем.
Нападом су руководили тадашњи члан Предсједништва БиХ Ејуп Ганић и руководство тадашње такозване РБиХ.
Према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, 2. и 3. маја у Сарајеву погинуло је најмање 28 припадника ЈНА.
Судски поступак за овај злочин још је у току пред Судом БиХ.
