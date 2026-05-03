Годишњица злочина: Срби стигли у Добровољачку уз јаке мјере обезбјеђења

АТВ

АТВ
03.05.2026 11:03

Фото: ATV

Срби из Источног Сарајева стигли су уз јаке полицијске снаге у Добровољачку улицу у Сарајеву гдје ће одати почаст војницима ЈНА који су прије 34 године убијени у нападу муслиманских паравојних јединица на војну колону која се повлачила.

Три аутобуса са учесницима обиљежавања кренули су из Миљевића у Источном Новом Сарајеву.

На ентитетској линији на Врацама пратњу над колоном преузела је полиција МУП-а Кантона Сарајево.

Обиљежавању прусуствује српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.

Дуж улица са Враца стоји полиција са обје стране улице.

Комплетна десна страна је блокирана, а саобраћај из приступних улица обустављен.

У некадашњој Добровољачкој, а данашњој Улици Хамдије Крешевљаковића, у 11.00 часова предвиђена је мирна шетња и полагање цвијећа.

По повратку у Источно Ново Сарајево, у Градском парку код споменика 65. пуку ЈНА и ВРС у подне ће бити положени вијенци и цвијеће.

У Цркви Светог великомученика у Источном Новом Сарајеву јутрос је служен парастос поводом обиљежавања 34 године од злочина у Добровољачкој улици гдје је, према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих, 2. и 3. маја 1992. убијено најмање 28 припадника ЈНА.

