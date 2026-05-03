Logo
Large banner

МУП Српске: Раст кривичних дјела високотехнолошког криминала

Аутор:

АТВ
03.05.2026 09:02

Коментари:

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka
Фото: ATV

Кривична д‌јела из области високотехнолошког криминалитета, чији се раст константно биљежи посљедњих година, постала су пријетња усмјерена ка широком спектру жртава, од појединаца до великих организација и државних органа, речено је Срни у МУП-у Републике Српске.

Како су навели, у Републици Српској у прошлој години откривено је 198 кривичних д‌јела из области високотехнолошког криминалитета или 6,5 одсто више него годину раније.

"Најзаступљенија су била она која се односе на кориштење д‌јеце за порнографију, укупно 42, потом су откривене 32 преваре, у 25 случајева почињена су кривична д‌јела прања новца, било је 23 угрожавања сигурности, компјутерских превара 15 и 10 клевета", наводе из МУП-а.

Додају да је надлежним тужилаштвима прослијеђено 158 извјештаја против 178 лица.

Из МУП-а су навели да се ова д‌јела најчешће извршавају ради остваривања приступа компјутеру или компјутерском систему са намјером измјене, крађе или уништења дигиталних података или ради остваривања противправне имовинске користи.

"Посматрајући сајбер криминалитет у ширем смислу, употреба информационо-комуникационих технологија користи се и за извршење других кривичних д‌јела као што су сексуално злостављање и искориштавање д‌јеце, против части и угледа, слобода и права, полног интегритета, те живота и тијела грађана", наводе из МУП-а.

Упозорили су да ризици високотехнолошког криминала изазивају посљедице на повјерење у информационе технологије и права појединца, а, због природе савремених информационих технологија начини извршења су разнолики и све софистициранији.

"Приходи који се остваре извршењем ових кривичних д‌јела све су значајнији, а посебна опасност је могућност неовлаштеног приступа компјутерским системима владиних институција и банкарским системима с циљем прибављања противправне имовинске користи или онемогућавања грађана да користе доступне сервисе", напоменули су из МУП-а Републике Српске.

МУП Српске, како је истакнуто, предузима потребне мјере на сузбијању ових кривичних д‌јела, а учествовао је у спровођењу 15 криминалистичких обрада, од тога 12 међународних, усмјерених на откривање д‌јечије порнографије, компјутерских превара, неовлаштеног приступа заштићеном рачунару, превара, уцјена, изнуда и прања новца.

Такође, перманентно је пружана активна стручно-специјалистичка подршка полицијским агенцијама држава из окружења, као и другим међународним полицијским организацијама у оквиру спровођења мјера и радњи на проналажењу и откривању мрежа заражених рачунара.

Из МУП-а су додали да се ради и на едукацији грађана, са акцентом на најмлађе о превентивном д‌јеловању, односно препознавању потенцијалних опасности на интернету.

Константан раст откривених кривичних д‌јела из области високотехнолошког криминалитета забиљежен је у Републици Српској, БиХ и на глобалном нивоу, а процјене стручне и научне јавности су да ће се такав тренд наставити.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

криминал

МУП Републике Српске

кривично дјело

саопштење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Додик посјетио манастир Нова Грачаница у Либертвилу

Република Српска

Додик посјетио манастир Нова Грачаница у Либертвилу: Мјесто посебне историјске и духовне тежине

4 ч

0
У Српској рођено 12 беба; Шест дјечака и шест дјевојчица

Република Српска

У Српској рођено 12 беба; Шест дјечака и шест дјевојчица

4 ч

0
Обиљежавање 34 године од злочина муслиманских паравојних јединица над војницима ЈНА

Република Српска

Обиљежавање 34 године од злочина муслиманских паравојних јединица над војницима ЈНА

4 ч

0
Предсједник СНСД-а

Република Српска

"Увијек за договор, никад за наметање и туторство"

4 ч

0

  • Најновије

12

46

Њемачка би могла у рецесију због Трампове одлуке

12

28

Код споменика у Градском парку одата почаст убијеним војницима ЈНА

12

25

"Лакше би било отићи у Техеран и одати пошту него у Сарајево"

12

22

Којић: Сарајево још није спремно да се суочи са истином

12

19

Узнемирујуће! Везао пса за ауто и вукао га кроз град!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner