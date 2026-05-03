МУП Српске: Раст кривичних дјела високотехнолошког криминала

Кривична дјела из области високотехнолошког криминалитета, чији се раст константно биљежи посљедњих година, постала су пријетња усмјерена ка широком спектру жртава, од појединаца до великих организација и државних органа, речено је Срни у МУП-у Републике Српске.
Како су навели, у Републици Српској у прошлој години откривено је 198 кривичних дјела из области високотехнолошког криминалитета или 6,5 одсто више него годину раније.
"Најзаступљенија су била она која се односе на кориштење дјеце за порнографију, укупно 42, потом су откривене 32 преваре, у 25 случајева почињена су кривична дјела прања новца, било је 23 угрожавања сигурности, компјутерских превара 15 и 10 клевета", наводе из МУП-а.
Додају да је надлежним тужилаштвима прослијеђено 158 извјештаја против 178 лица.
Из МУП-а су навели да се ова дјела најчешће извршавају ради остваривања приступа компјутеру или компјутерском систему са намјером измјене, крађе или уништења дигиталних података или ради остваривања противправне имовинске користи.
"Посматрајући сајбер криминалитет у ширем смислу, употреба информационо-комуникационих технологија користи се и за извршење других кривичних дјела као што су сексуално злостављање и искориштавање дјеце, против части и угледа, слобода и права, полног интегритета, те живота и тијела грађана", наводе из МУП-а.
Упозорили су да ризици високотехнолошког криминала изазивају посљедице на повјерење у информационе технологије и права појединца, а, због природе савремених информационих технологија начини извршења су разнолики и све софистициранији.
"Приходи који се остваре извршењем ових кривичних дјела све су значајнији, а посебна опасност је могућност неовлаштеног приступа компјутерским системима владиних институција и банкарским системима с циљем прибављања противправне имовинске користи или онемогућавања грађана да користе доступне сервисе", напоменули су из МУП-а Републике Српске.
МУП Српске, како је истакнуто, предузима потребне мјере на сузбијању ових кривичних дјела, а учествовао је у спровођењу 15 криминалистичких обрада, од тога 12 међународних, усмјерених на откривање дјечије порнографије, компјутерских превара, неовлаштеног приступа заштићеном рачунару, превара, уцјена, изнуда и прања новца.
Такође, перманентно је пружана активна стручно-специјалистичка подршка полицијским агенцијама држава из окружења, као и другим међународним полицијским организацијама у оквиру спровођења мјера и радњи на проналажењу и откривању мрежа заражених рачунара.
Из МУП-а су додали да се ради и на едукацији грађана, са акцентом на најмлађе о превентивном дјеловању, односно препознавању потенцијалних опасности на интернету.
Константан раст откривених кривичних дјела из области високотехнолошког криминалитета забиљежен је у Републици Српској, БиХ и на глобалном нивоу, а процјене стручне и научне јавности су да ће се такав тренд наставити.
