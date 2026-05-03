Игор Додик: ГУ Бањалука да се укључи у рјешавање проблема вртића; То није политика, већ животно питање

АТВ
03.05.2026 09:46

организациони секретар СНСД-а Игор Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Једна од кључних тема у оквиру демографске политике Републике Српске и њених локалних заједница јесте омогућити довољно мјеста у вртићима. Организациони секретар СНСД-а Игор Додик рекао је да је ово јако важна тема за СНСД.

"Сваки проблем грађана је и наш проблем. Уочили смо ове проблема и причали са много родитеља и радницима у вртићима", навео је Игор Додик.

Нагласио је да ово није само проблем инфраструктуре.

"Морамо посветити довољно пажње да се ово ријеши", рекао је Игор Додик.

Подсјетио је да је Кабинет предсједника Републике Српске издвојио у посљедње двије године скоро 19 милиона КМ за изградњу вртића у свим локалним заједницама,.

"У питању је 17 локалних заједница. Негдје су већ почели радови, негдје се вртићи већ отварају, а негдје трају припреме. Такође, у одређеним локалним заједницама се проширују капацитети вртића", изјавио је Игор Додик за РТРС

Рекао је да је приоритет СНСД-а породица, дјеца и будућност.

"Оно што је била обавеза локалних заједница јесте да се обезбиједи документација. Јако смо задовољни како то иде у свим локалним заједницама, осим у Бањалуци", рекао је он.

У Бањалуци око 2.500 малишана чека мјесто у вртићима.

"Сви имамо одговорност за тај проблем. За Бањалуку је издвојено прије двије године 10 милиона КМ из Кабинета предсједника. И Влада Српке је резервисала још пет милиона КМ. Али још немамо пројекте. Немамо одговор из Градске управе Бањалуке како би се нашле локације", појаснио је Игор Додик.

Истакао је да је све спремно, али да нема реализације.

"Упућујем апел да се из Градска управа укључи и да се ријеши овај животни проблем. Ово није политчко питање. Средства су резервисана, само нам треба документација", истакао је Игор Додик.

Рекао је да не постоје проблеми са другим локалним заједницама.

"Само са Бањалуком. Има и других локалних заједница гдје је на власти опозција, па немамо проблема. Постоји Правилник и он је једнак за све", појаснио је Игор Додик.

Навео је и проблем вртића на Паприковцу.

"Градоначелник Бањалуке је два пута отварао тај вртић, а вртић није отворен. Вртић се налази у згради која нема употребну дозволу и то је прави разлог", рекао је Игор Додик.

