Зелена инфраструктура Бањалуке не може бити само украс; Уништавају се ријеке, сјеку стабла

Урбано планирање није само питање архитектуре и изградње - оно одређује како живимо, крећемо се, дишемо и одгајамо дјецу. Добро планиран град подразумијева баланс између развоја, инфраструктуре, зелених површина и квалитета живота грађана.
Професор Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци Маријана Каповић Соломун рекла да су наши природни ресурски такви да их имамо довољно али што се тиче Бањалуке, истакла је да зелена инфраструктура не може бити само украс у граду.
"Она мора бити интегрисана у цијелом систему. Кључно је да видимо фукционалност, повезаност и квалитет", истакла је она за РТРС
Навела је да је тренутно стање у Бањалуци лоше.
"Паркови су неповезани, уништавају се ријеке, сјеку стабла. Немамо ни одговорност по питању ко доноси те одлуке", истакла је Каповић Соломун.
Истиче да би Бањалуке требала бити модел за све остале градове у Српској, али то ипак није.
"Сулудо је водити и највећи град без било какве сарадње са академском заједницом", рекла је Касповић Соломун.,
Она је нагласила да је зелена инфраструктура Бањалуке на врло ниском нивоу, неријетко девастирана и неријетко без икаквог прегледа и контроле здравственог стања.
Декан Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањалуци Саша Чворо навео је у нашем Јутарњем програму да свједочимо све већем броју станова, а да се мање брине о самој намјени.
"И то видимо у свим већим градовима у Српској. Циљ би требао бити да се повећа квалитет живота", рекао је Чворо.
Истакао је да се у Бањалуци воде само краткорочне политике.
"Имамо релативно повећање броја становника, а апсолутно се смањује. У Бањалуку долазе студенти и грађани из других општина и то је узрок", рекао је Чворо.
Рекао је да се градови превише брзо шире.
"Поставља се питање шта ћемо оставити будућим генерацијама. Бањалуке већ одавно није зелени град", јасан је Чворо.
Навео је да се нуде и Градској управи и Влади Српске.
"Веомо смо ријетко питани за било какве одлуке. Спремни смо да помогнемо свима", изјавио је Чворо.
