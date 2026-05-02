Дивље депоније поново "расту" у Бањалуци: Смећа на све стране, фали контејнера

Дивље депоније у Бањалуци поново расту широм града, а на бројним локацијама контејнера нема довољно. Иако су буџетом планирана значајна средства за јавну хигијену и унапређење система одвоза отпада, стање на терену показује да промјене још нису видљиве.
"Ми добијамо од суграђана као замјерке да нема довољно контејнера на одређеним мјестима тј. да их нема уопште, а исто тако кад почну да се стварају дивље депоније не реагује се одмах тако да неодговорни суграђани настављају да бацају своје смеће и отпад тако да град треба да буде неко ко ће азурније и брзе да реагује", каже Ненад Талић, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука.
Град Бањалука најављује нове мјере, међу њима и постављање надзорних камера гдје се отпад непрописно одлаже. Ипак, упркос досадашњим покушајима, од апела до чишћења проблем се изнова враћа.
"Град је покушавао неколико модела да апелима обавјештењима, огласним таблама, уклањањем депонија ријеши проблем међутим очигледно се то понавља и сада је једна од мјера у којој гу има намјеру да проведе инсталирање и постављање", каже Драган Милановић, одборник ПДП-а у Скупштини града Бањалука.
И док једни рјешење виде у строжим мјерама и контроли, из Скупштине града стиже другачији приступ. Потребно је, поручују, јасно раздвојити одвоз отпада из домаћинстава од јавне хигијене. Грађани своје обавезе измирују, али одржавање улица и јавних површина је одговорност града. За те намјене буџетом је издвојено 4,3 милиона марака – а сада се тражи одговор гдје и како се тај новац троши.
"Када причамо о јавној хигијени ту морамо добити извјештај од стране градоначелника и градске управе са којим фирмама су склопили уговоре, не причамо само о одвозу кабастог смећа или уопште смећа са јавних површина, већ дневно прање ноћно прање улица, кошење траве, ту шкрипи, овдје није ријеч о неплаћању грађана", каже Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.
За непрописно одлагање отпада на територији града током 2025. године и у прва три мјесеца 2026. године издато је 80 прекршајних налога за лица која за која се утврдило да су извршила непрописно одлагање отпада.
"Казне за непрописно одлагање отпада крећу се у распону од 1.000 до 6.000 КМ за физичко лице, од 5.000 до 10.000 КМ за правно лице, одговорно лице у правном лицу у распону од 2.000 до 6.000 КМ, а самосталног предузетника у распону од 2.000 до 6.000 КМ", наводе из Градске управе.
Преведено – грађани плаћају одвоз отпада, а град треба да обезбиједи да улице буду чисте. Међутим, у пракси, изгледа да свако ради свој дио посла, само резултат изостаје. Рјешење се, између осталог, види у рециклажном дворишту. Пројекат постоји, планови постоје – још само да се пронађе локација и, наравно, да се проблем не врати чим се ријеши.
"Дивље депоније нажалост нису одговорност града, него неодговорних људи, иако поставите камере то се опет дешава, комунална полиција дјелује ми кажњавамо то је једна континуирана борба. Проналазимо начине и камере и склуптуре, паркове али рециклажно двориште радићемо на све начине али то није битка која се добија за један дан већ се мијења менталитетом културом и свијешћу", поручује Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Између планова, стварности и чекања рециклажног дворишта, отпад остаје на улици.
У улици Косте Јарића у бањалучком насељу Старчевица видимо призор да грађани Бањалуке нелегално одлажу отпад и стварају дивље депоније, иако је град најавио пооштравање мјера стављајући камере у овој улици то не спречава грађане да одлажу отпад како стигну остаје нам да видимо да ли ће ове мјере у наредном периоду дати конкретне резултате.
