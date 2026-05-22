Нучи открио досад непознат детаљ о Војажу и Бресквици

Игор Панић – Нучи, талентовани музичар, у шоу Гоце Тржан открио је неке занимљиве детаље који се тичу Бресквице и Војажа.

Пре него што је постао извођач, бавио се видео продукцијом, али музика је дио његовог живота још од основне школе, када је одлазио у студио и писао пјесме.

Љубав према фотографији и видеу довела га је до Генерације Зед, а Нучи истиче како је управо то била савршена полазна тачка у тренутку настанка новог лабела, када је био потребан неко ко ће радити видео продукцију:

"Све прве спотове Војажа, Бресквице, радили смо мој брат Марко и ја", открио је Нучи, преноси "Блиц".