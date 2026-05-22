Слоба Васић напустио психијатрију: Супруга се не одваја од њега

Пјевач Слоба Васић изашао је данас, 22. маја из паихијатријске установе Лаза Лазаревић, гдје је био смјештен од прошле суботе.
По њега је дошла супруга Јелена, а Слоба је клинику напустио у тренерци и са наочарама за сунце које није скидао.
- Добро сам, унтра или напољу ја сам човек - прва је изјава Слобе Васића.
На питање како се осјећа, укључила се и његова супруга Јелена.
- Молим вас за мало разумијевања, кроз пар дана ће Слоба дати изјаву. Шест дана је био изолован.
Након њене изјаве, Слоба је у пратњи супруге напустио клинику, а Јелена га је све вријеме током боравка на психијатрији обилазила.
Јелена је стигла у широком комплету, видно напета, и готово да телефон није испуштала. С њом у пратњи је био и један непознати мушкарац који је носио једну кесу у рукама.
Они су све вријеме разговарали са чланом обезбјеђења који их је наводио гдје треба да иду.
