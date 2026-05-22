МУП Српске поново упозорио превознике

Аутор:Стеван Лулић
Министарство унутрашњих послова Републике Српске (МУП) послао је, још једном, упозорење превозницима. Упозорење се односи на све превознике који врше превоз путника, а посебно дјеце.
Како је наглашено, превозници су обавезни да поштују законске и подзаконске одредбе које се односе не извођење ђачких екскурзија и школа у приредби, а које се односе не само на техничку исправност возила, већ и на стање и обавезни одмор возача.
"Такође, подсјећамо да су школе дужне да полицији пријаве сваки организовани превоз ђака", поручио је МУП Српске.
Подсјећа се да су полицијски службеници 20.05.2026. године, у оквиру активности које су усмјерене на контролу радног времена и обавезним одморима мобилних радника, извршили контролу аутобуса којим се вршио организовани превоз дјеце, а којим је управљао М.Р. из Котор Вароша, приликом чега је утврђено да је наведени прекорачио дозвољено вријеме управљања аутобусом и неправилно користио дневни одмор.
"Приликом вршења контроле поступања у складу са Законом о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу, извршен је увид у извјештај картице возача, као и увид у тахограф возила, којом приликом је утврђено да су почињени прекршаји који се односе на прекорачење дневног времена управљања возилом и то укупно 14 часова и 19 минута, као и неправилно кориштење дневног одмора у норми од најмање девет часова", саопштено је из МУП-а.
Наведене прекршаје, додаје се, возач М.Р. је починио у периоду од 17.05.2026. године, од 09,50 часова, до момента контроле, те је исти санкционисан због почињених прекршаја из Закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу, због чега му је изречена јединствена новчана казна у износу од 2.000 КМ, док против правног и одговорног лица слиједи покретање прекршајног поступка.
АТВ незванично сазнаје да је возач, који је требало да вози дјецу на излет, свега четири сата прије поласка довезао аутобус из Охрида.
"Министарство унутрашњих послова Републике Српске и у наредном периоду наставити са спровођењем појачаних контрола возила и возача, са посебним акцентом на возила којима се врши организовани превоз, а посебно дјеце", најавио је МУП.
