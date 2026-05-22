Мушкарац који је пријетио убиствима у Сарајеву рекао ''да му долазе гласови у главу, па би због тога убијао''

Федерална управа полиције ухапсила је данас мушкарца који је пријетио убиствима више десетина особа у КС.
Како сазнаје портал "Аваза", он је приликом испитивања рекао да му долазе "неки гласови у главу, да их чује и док спава, па да би због тога убијао људе".
Такође, рекао је и да, из истих разлога, има суицидалне мисли.
- Федерална управа полиције запримила је 21.05.2026. сазнања о особи чији су поступци изазвали осјећај несигурности и озбиљног узнемирења грађана на начин да је наведена особа износила пријетње убиствима више десетина особа, њиховом мјесту и начину извршења у КС.
Полицијски службеници Федералне управе полиције су поступајући по наведеним сазнањима, а под надзором Кантоналног тужилаштва КС и Наредби Кантоналног суда у Сарајеву идентификовали и ухапсили К.Х. (1985) из Сарајева и извршен је претрес објекта које наведено лице користи, којом приликом су изузети предмети који ће бити кориштени у доказивању кривичног дјела.
Осумњичено лице је лишено слободе и спроведено у службене просторије Федералне управе полиције ради криминалистичке обраде, након чега ће у законском року, уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу, бити предато у надлежност Кантоналног тужилаштва КС - навели су раније из ФУП-а.
