Удовица Александра Нешовића дала исказ у Тужилаштву: Ево шта је рекла о убиству невјенчаног супруга

22.05.2026 16:53

Фото: Tanjug, Ustupljena fotografija

Удовица Александра Нешовића, званог Баја, који је убијен 12.маја у ресторану на Сењаку, како Курир незванично сазнаје, саслушана је данас у истрази која се води против десеторо осумњичених за различита кривична дјела везано за овај злочин.

Према незваничним информацијама, она је свједочећи као оштећена изјавила да њен супруг није био у сукобу са Веселином Милићем, да нису имали никакве заједничке послове и одбацила спекулације да је бивши начелник београдске полиције њеног супруга звао да у ресторан дође без обезбјеђења.

Потврдила је да је њен супруг био у пословним односима са Сашом Вуковићем, званим Боске ког Више јавно тужилаштво у Београду сумњичи да је са Мариом С. директни извршилац злочина, пише Курир.

Подсјетимо, тијело Александра Нешовића пронађено је јуче у близини Инђије, закопано у бурету пуном бетона.

Истрагу убиства води Више јавно тужилаштво, а испитивању удовице присуствовали су и адвокати осумњич̣ених.

Истрага о овом случају се наставља, а тијело је послато на обдукцију и ДНК анализу како би се званично потврдио идентитет и утврдиле све околности смрти.

На тијелу Александра Нешовића има трагова гарежи. Како извор открива, сумња се да су палили тијело, али им највјероватније није успјело да га униште у потпуности, пошто је изгорио дио тијела.

Иначе, његова супруга, која је пријавила његов нестанак, изјавила је раније да је Нешовић на себи кобног дана носио доњи веш једног познатог бренда.

Према истим сазнањима, на тијелу које је јуче пронађено у бурету, пронађене су боксерице истог тог бренда, што је унијето у службену документацију и предмет је даљих провјера и вјештачења.

Александар Нешовић је, подсјетимо, убијен 12. маја у ресторану на Сењаку и од 13. маја трага се за његовим тијелом.

