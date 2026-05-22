Освјежите свој гардеробер без куповине нових ствари

Долазак прољећа традиционално доноси потребу за освјежавањем гардеробе, али модни стручњаци све чешће наглашавају да за модеран и елегантан изглед није потребно потпуно промијенити ормар.
Управо то истиче и магазин "Тхе Глосс" у водичу о кључним начинима за освјежавање прољећног стила, гдје се фокус ставља на паметне модне надоградње, квалитетне основне комаде и детаље који могу потпуно трансформисати свакодневне комбинације.
Према савјетима модних уредника и стилиста, први корак није куповина нових ствари, већ анализа постојећег ормара. Стручњаци препоручују да се издвоје комади који се заиста носе и комбинују, док се вишак одјеће донира, рециклира или прода. "Тхе Глосс" наводи да многи људи редовно носе тек око 30 одсто гардеробе коју посједују, због чега "шопинг властитог ормара" постаје један од највећих модних трендова посљедњих година.
Један од кључних комада за прољећну сезону остаје елегантни блејзер, посебно у неутралним нијансама попут беж, крем или свијетлосмеђе боје. Модни стручњаци истичу да управо такви комади представљају основу капсулне гардеробе јер се лако комбинују са фармеркама, панталонама или хаљинама. Ове сезоне посебно су популарни модели са наглашеним струком и нешто дужим кројем.
Осим класичних блејзера, у фокусу су и краћи мантили и тренцх модели са волуминозним кројевима, који дају модернији изглед традиционалним прољећним комбинацијама.
Фармерке остају незаобилазан дио прољећне гардеробе, али трендови за 2026. годину фаворизују шире кројеве, barrel-leg и C-shape моделе, као и свјетлије и испране нијансе тексаса. "Тхе Глосс" посебно издваја тамни индиго деним као елегантнију алтернативу класичним свијетлим фармеркама.
Дабл деним комбинације такође се враћају у великом стилу, али уз модерније кројеве и минималистичке додатке. Модни магазини наводе да је управо комбиновање тексаса различитих нијанси један од најједноставнијих начина да оутфит изгледа савременије без великих улагања.
Један од највећих трендова прољећа јесу упечатљиви модни додаци. Стручњаци препоручују свилене мараме, винтаге брошеве, велике торбе и мокасине као најбржи начин за освјежавање једноставних комбинација. Посебно су популарне плетене кожне торбе, ретро мараме и лоаферс модели са сјајном завршницом.
"Вогуе" и други модни медији наводе да су управо мараме и брошеви међу најважнијим детаљима прољећне сезоне, јер омогућавају персонализацију и једноставно освјежавање основних комада гардеробе.
Савремени модни трендови све више се окрећу одрживости и дуготрајној гардероби умјесто импулзивне куповине. "Тхе Глосс" истиче да квалитетни комади попут доброг мантила, кожних ципела или једноставне кошуље имају много већу вриједност од краткотрајних трендова.
Модни стручњаци препоручују улагање у "cost-per-wear" филозофију - односно куповину одјеће која ће се носити годинама и лако комбиновати у различитим ситуацијама. Управо због тога минималистичке и капсулне гардеробе остају један од доминантних трендова и током 2026. године.
Иако минимализам и даље доминира, модни трендови за прољеће 2026. све више подстичу индивидуалност и експериментисање са пропорцијама, бојама и текстурама. У фокусу су оверсизед силуете, металик детаљи, романтичне тканине, спортски елементи и неочекиване комбинације класичних комада.
Стручњаци сматрају да савремена мода више није усмјерена на строга правила, већ на стварање гардеробе која одражава лични стил и омогућава комбиновање комфора, практичности и елеганције. Управо због тога прољећни "ресет" ормара данас много више подразумијева паметно стилизовање постојећих комада него потпуно нову куповину.
