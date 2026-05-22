Пас луталица угризао малољетника за ногу: Ужас у Какњу

У Какњу се у петак, 22. маја, догодио инцидент испред поште у 13.30 сати у којем је пас луталица угризао малољетну особу.
Како је за портал Радиосарајево рекла портпаролка Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона Лејла Екиновић, полицијску станицу Какањ је о овом случају обавијестио службеник Дома здравља Какањ.
"У Дом здравља Какањ је приступио повријеђени малољетник (2019) у пратњи старатеља како би му се указала адекватна медицинска помоћ", рекла је Екиновић за поменути портал.
Према ријечима портпаролке МУП-а ЗДК, малољетник је задобио повреде у горњем предјелу ноге које су настале угризом пса.
Полицијски службеници су се по пријави запутили у дом здравља гдје су обавили разговор са љекаром и повријеђеним малољетником.
