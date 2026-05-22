Путин издао хитну наредбу након напада на колеџ

Предсједник Русије Владимир Путин наложио је Министарству одбране да припреми приједлоге одговора на напад украјинских снага на студентски дом у Старобељску у Луганској Народној Републици (ЛНР) у којем је погинуло шест особа, а више десетина повријеђено.
Овај напад, како је истакао, представља испољавање неонацизма и потврђује терористички карактер кијевског режима, те поручио да се Русија не може ограничити само на изјаве.
Руски предсједник је напад назвао терористичким ударом и навео да је изведен ноћу, док су студенти спавали.
Према извјештајима које је Путин добио од руководства ЛНР, Министарства одбране и Федералне службе безбједности, 15 особа води се као нестало.
Путин је нагласио да напад украјинских снага на студентски дом у Старобељску није био случајан, јер је изведен у три таласа са 16 беспилотних летјелица, које су гађале исто мјесто.
Указао је да у близини студентског дома није било војних, објеката специјалних служби, нити сродних структура.
Путин је одбацио тврдње да је погодак могао бити посљедица дејства руске противваздушне одбране или система за радио-електронску борбу, те навео да је ријеч о директном удару украјинских беспилотних летјелица на цивилни објекат.
Оцијенио је да су Кијеву такви напади потребни како би скренуо пажњу са ситуације на фронту и касније пребацио одговорност за посљедице на Русију.
Он је позвао украјинске војнике да не извршавају злочиначка наређења кијевског режима јер, у супротном, и сами постају саучесници у тим злочинима.
Путин је навео да дезертерство у украјинској војсци добија катастрофалне размјере и да постаје масовна појава, преноси "Спутњик".
"Овај напад још једном показује са ким Русија има посла и против чега се бори", рекао је Путин и додао да ће руске власти учинити све како би помогле повријеђенима и породицама погинулих.
