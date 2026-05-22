Logo
Large banner

Познато када би могла да буде спремна вакцина против еболе

Аутор:

АТВ
22.05.2026 17:40

Коментари:

0
Вакцина вакцинација
Фото: pexels/Artem Podrez

Свјетска здравствена организација (СЗО) саопштила је да би могло да прође и до девет мјесеци прије него што вакцина против нове врсте еболе буде спремна.

Двије могуће кандидат-вакцине против соја Бундибугио тренутно су у развоју, али ниједна још није прошла клиничка испитивања, рекао је савјетник СЗО др Васи Мурти, преноси ББЦ.

Твиша Шарма

Свијет

Бивша мисица пронађена мртва

Генерални директор СЗО Тедрос Адханом Гебрејесус изјавио је да је забиљежено 600 сумњивих случајева еболе и 139 сумњивих смртних исхода, али да се очекује даљи раст бројева због времена потребног за откривање вируса.

Говорећи новинарима у Женеви, Тедрос је рекао да је потврђен 51 случај у Демократској Републици Конго, гдје је пријављен први случај, као и два случаја у сусједној Уганди.

СЗО је у недјељу прогласила ванредну здравствену ситуацију од међународног значаја, али је навела да епидемија још није достигла ниво пандемије.

Тедрос је рекао да се комитет за ванредне ситуације, након састанка у уторак, сагласио да ситуација "не представља пандемијску ванредну ситуацију".

Мода одјећа

Стил

Освјежите свој гардеробер без куповине нових ствари

"СЗО процјењује да је ризик од епидемије висок на националном и регионалном нивоу, а низак на глобалном нивоу", рекао је он.

Потврђени случајеви у ДР Конгу регистровани су у источној провинцији Итури, која је епицентар епидемије, као и у провинцији Сјеверни Киву.

Од два потврђена случаја у главном граду Уганде Кампали, оба пацијента допутовала су из ДР Конга, а једна особа је преминула.

"Знамо да су размјере епидемије у ДР Конгу много веће", рекао је Тедрос, додајући да међу преминулима има и здравствених радника, што представља посебан разлог за забринутост.

Локални здравствени радници наводе да су поједине здравствене установе преоптерећене. Иако заштитна опрема почиње да пристиже, тврде да и даље раде без адекватне заштите.

илу-пас-кангал

Хроника

Пас луталица угризао малољетника за ногу: Ужас у Какњу

Менаџерка хитних програма организације Љекари без граница Триш Њупорт рекла је да здравствене установе упозоравају да су пуне сумњивих случајева и да више немају простора.

Влада Велике Британије најавила је помоћ од 20 милиона фунти за обуздавање епидемије. Први познати случај била је медицинска сестра која је развила симптоме и преминула 24. априла у Бунији, главном граду провинције Итури.

Њено тијело пребачено је у Монгвалу, један од два рударска града у којима је пријављен највећи број случајева. Званичник СЗО рекао је да је у току истрага како би се утврдило колико дуго се вирус ширио, али да је приоритет заустављање преноса.

Ебола се преноси директним контактом са тјелесним течностима и преко оштећене коже, изазивајући тешка крварења и отказивање органа.

Јадранско море

Наука и технологија

Јадранско море постало жуто из занимљивог разлога

Први пут је откривена 1976. године на подручју данашње Демократске Републике Конго, а сматра се да се проширила са слијепих мишева.

Познате су четири врсте еболе које изазивају болест код људи, укључујући сој Заир, са којим се ДР Конго већ више пута суочавао.

Земља се тренутно бори са 17. епидемијом еболе, али сој Бундибугио, који није забиљежен више од деценије, представља додатни изазов. Бундибугио је до сада изазвао само двије епидемије, у Уганди 2007. и ДР Конгу 2012. године, када је усмртио око трећине заражених.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ебола

Ебола вирус

Вакцина

СЗО

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Putin Rusija rat Ukrajina

Свијет

Путин издао хитну наредбу након напада на колеџ

42 мин

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Мушкарац који је пријетио убиствима у Сарајеву рекао ''да му долазе гласови у главу, па би због тога убијао''

50 мин

0
Јосип Дабро посланик у Хрватском Сабору тражи да Хрвати у БиХ добију своју Републику. Сједињене државе БиХ

БиХ

Сједињене државе БиХ: Дабро тражи да Хрвати добију републику

50 мин

0
Удовица Александра Нешовића дала исказ у Тужилаштву: Ево шта је рекла о убиству невјенчаног супруга

Хроника

Удовица Александра Нешовића дала исказ у Тужилаштву: Ево шта је рекла о убиству невјенчаног супруга

1 ч

0

Више из рубрике

Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Здравље

Хитно упозорење због еболе: Пријети ли епидемија?

2 ч

0
doručak hrana savjeti zdravlje

Здравље

Избјегавајте овај доручак

6 ч

0
crna kafa turska kafa vitamin B

Здравље

Да ли сте знали да кафа садржи један важан витамин?

9 ч

0
око

Здравље

Научници: Капи за очи од шпината могу лијечити синдром сувог ока

10 ч

0

  • Најновије

17

53

Откривено шта се дешава у дому Слобе Васића: Пјевач донио битну одлуку

17

46

Објављене шокантне фотографије забетонираног тијела Нешовића

17

40

Познато када би могла да буде спремна вакцина против еболе

17

39

Јадранско море постало жуто из занимљивог разлога

17

32

Бивша мисица пронађена мртва

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner