Познато када би могла да буде спремна вакцина против еболе

Свјетска здравствена организација (СЗО) саопштила је да би могло да прође и до девет мјесеци прије него што вакцина против нове врсте еболе буде спремна.
Двије могуће кандидат-вакцине против соја Бундибугио тренутно су у развоју, али ниједна још није прошла клиничка испитивања, рекао је савјетник СЗО др Васи Мурти, преноси ББЦ.
Генерални директор СЗО Тедрос Адханом Гебрејесус изјавио је да је забиљежено 600 сумњивих случајева еболе и 139 сумњивих смртних исхода, али да се очекује даљи раст бројева због времена потребног за откривање вируса.
Говорећи новинарима у Женеви, Тедрос је рекао да је потврђен 51 случај у Демократској Републици Конго, гдје је пријављен први случај, као и два случаја у сусједној Уганди.
СЗО је у недјељу прогласила ванредну здравствену ситуацију од међународног значаја, али је навела да епидемија још није достигла ниво пандемије.
Тедрос је рекао да се комитет за ванредне ситуације, након састанка у уторак, сагласио да ситуација "не представља пандемијску ванредну ситуацију".
"СЗО процјењује да је ризик од епидемије висок на националном и регионалном нивоу, а низак на глобалном нивоу", рекао је он.
Потврђени случајеви у ДР Конгу регистровани су у источној провинцији Итури, која је епицентар епидемије, као и у провинцији Сјеверни Киву.
Од два потврђена случаја у главном граду Уганде Кампали, оба пацијента допутовала су из ДР Конга, а једна особа је преминула.
"Знамо да су размјере епидемије у ДР Конгу много веће", рекао је Тедрос, додајући да међу преминулима има и здравствених радника, што представља посебан разлог за забринутост.
Локални здравствени радници наводе да су поједине здравствене установе преоптерећене. Иако заштитна опрема почиње да пристиже, тврде да и даље раде без адекватне заштите.
Менаџерка хитних програма организације Љекари без граница Триш Њупорт рекла је да здравствене установе упозоравају да су пуне сумњивих случајева и да више немају простора.
Влада Велике Британије најавила је помоћ од 20 милиона фунти за обуздавање епидемије. Први познати случај била је медицинска сестра која је развила симптоме и преминула 24. априла у Бунији, главном граду провинције Итури.
Њено тијело пребачено је у Монгвалу, један од два рударска града у којима је пријављен највећи број случајева. Званичник СЗО рекао је да је у току истрага како би се утврдило колико дуго се вирус ширио, али да је приоритет заустављање преноса.
Ебола се преноси директним контактом са тјелесним течностима и преко оштећене коже, изазивајући тешка крварења и отказивање органа.
Први пут је откривена 1976. године на подручју данашње Демократске Републике Конго, а сматра се да се проширила са слијепих мишева.
Познате су четири врсте еболе које изазивају болест код људи, укључујући сој Заир, са којим се ДР Конго већ више пута суочавао.
Земља се тренутно бори са 17. епидемијом еболе, али сој Бундибугио, који није забиљежен више од деценије, представља додатни изазов. Бундибугио је до сада изазвао само двије епидемије, у Уганди 2007. и ДР Конгу 2012. године, када је усмртио око трећине заражених.
