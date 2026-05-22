Матуранти разредној купили аутомобил: Реакција наставнице из Задра се убрзо проширила на мрежама

22.05.2026 18:37

Разредна у зеленој мајици испред школе у Задру се држи за уста након што је видјела поклон аутомобил од матураната.
Матуранти техничке школе у ​​Задру приредили су својој разредној старјешини Нини велико изненађење посљедњег дана школе, а њена емотивна реакција се брзо проширила друштвеним мрежама.

Ученици су јој купили аутомобил.

Видео који приказује тренутак изненађења дирнуо је многе људе, а након објаве услиједили су коментари подршке и похвале за ученике и њиховог одјељењског старјешину.

– Замислите какав учитељ, ментор, особа, психолог, подршка и пријатељ морате бити када вас дјеца воле, поштују и захваљују вам на овај начин! Свака част одјељењском старешини и овој дивној дјеци – један је од коментара, преноси Задарски.хр

