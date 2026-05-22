Мајка и кћерка дошле на одмор у Будву: Аутомобил их покосио на тротоару само 3 сата касније

Мајка и кћерка из Енглеске задобиле су тешке повреде након што их је аутомобил ударио током одмора у Црној Гори, само три сата након доласка у Будву.
Хелен Барат (53) и њена ћерка Нел Барат (19) хитно су пребачене у болницу након несреће која се догодила док су се враћале из продавнице, преносе британски медији.
Породица тврди да је аутомобил изненада налетио на њих и покосио их на тротоару, након чега су обје остале без свијести.
Њихова старија кћерка Ела рекла је да се трагедија догодила свега неколико сати након што су стигле у Црну Гору како би је посјетиле.
„Моја мајка и сестра имају озбиљне, трајне повреде и гледам како пате док се истовремено боримо за основну његу“, рекла је Ела за „Worcester News“.
Према наводима породице, Нел је задобила прелом кључне кости, повреде пршљенова и велику отворену рану на леђима, док Хелен има прелом карлице, повреде главе које су морале да буду ушивене и повријеђену усну која показује знакове инфекције.
Ела тврди да је аутомобил прешао преко ивичњака као да покушава да се паркира, али није стао на вријеме.
Возач је остао на мјесту несреће, а полиција је узела изјаве свједока.
Породица је покренула ГоФундМе кампању како би прикупила новац за лијечење и повратак у Велику Британију, након што су открили да им је путно осигурање истекло и да не покрива медицински транспорт.
„Не знамо ни да ли је мама урадила ЦТ због могућих повреда мозга. Ситуација је ужасна и осјећамо се потпуно беспомоћно“, рекла је Ела.
Британско Министарство спољних послова потврдило је да пружа подршку породици и да је у контакту са локалним властима у Црној Гори, преноси Пеопле.
