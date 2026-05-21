Ужас на ауто-путу: Возачи прелазили преко жене, мислили да је торба

Сплитска полиција, у сарадњи са Жупанијским државним тужилаштвом, истражује смрт 29-годишње жене која је преминула у сриједу увече на аутопуту А1 код одморишта Ситно.
Главно питање је како се жена, родом из Жупање са скорашњом адресом на подручју Шибеника, нашла на ауто-путу као пјешак, преноси "Блиц".
Трагедији, како се испоставило, претходило је неколико позива полицији.
У кратком временском размаку, два возача су пријавила да жена хода лијевом траком ауто-пута. Убрзо је стигла и трећа пријава – да је пјешака ударио аутомобил.
Након што је прво возило са хрватским регистрацијама ударило у њу, у тијело су ударила још два аутомобила. Један је возио амерички држављанин, а други држављанин Србије. Обојица су наводно полицији рекли да мисле да прелазе преко неке торбе на путу.
Сцена на мјесту несреће била је ужасна, шокирајући чак и искусне полицајце, дежурног замјеника окружног тужиоца и саобраћајног вјештака који је обавио увиђај.
Полиција интензивно прегледа снимке са надзорних камера са оближњих бензинских пумпи како би утврдила да ли је жена сама ушла на аутопут или ју је неко возио.
Сплитска полиција је такође званичним саопштењем извијестила о догађају:
"Синоћ, 20. маја, око 23:40, на километру 341 на ауто-путу А1, недалеко од одморишта Ситно, догодила се саобраћајна незгода у којој је возач путничког возила ударио пјешака који се налазио на коловозу. Пјешак је смртно повријеђен. На мјесту догађаја, полицијски службеници су обавили увиђај, којим је руководио замјеник жупанијског државног тужиоца у присуству судског вјештака. Ауто-пут А1, од раскрснице Пргомет до раскрснице Данило, у правцу Загреба, у овом тренутку је и даље затворен за саобраћај", стоји у тексту.
