Мушкарац из Србије погинуо у Црној Гори: Ухапшена једна особа

21.05.2026 18:59

Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

На Јадранском путу у близини мјеста Каменово дошло је до тешке несреће у којој је настрадао возач мотора (27) из Србије, а повријеђен је руски држављанин (28).

Несрећа се догодила, када је из за сада непознатих разлога, дошло до судара мотора који је возио држављанин Србије, и возила којим је управљао руски држављанин. Мотоциклиста је погинуо на лицу мјеста, а возач аутомобила је ухапшен, саопштили су надлежни.

Даљом истрагом биће утврђене све околности које се довеле до ове тешке незгоде, преноси Блиц.

Полиција и основни државни тужилац из Котора обавили су увиђај.

