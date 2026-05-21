Брат и сестра из БиХ страдали након што је пожар захватио њихов стан у Бечу

21.05.2026 19:41

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Након разорног пожара у стану у Бечу-Отакрингу, стигла је трагична потврда - породица Клокић из БиХ, нажалост, изгубила је двоје дјеце у року од само неколико дана. Наиме, након што је трогодишња сестра подлегла тешким повредама, њен двогодишњи брат је такође преминуо у Опћој болници у Бечу.

Пожар је избио у стану у улици Ефингергасе у понедјељак, 18. маја, око 16:45 сати. Ватрогасна служба Беча обавијештена је о пожару и насилно ушла у запаљени стан. Док су се припремали за гашење пожара, тим с апаратима за дисање претражио је собе и тада су хитне службе откриле стравичан догађај.

Двоје малишана лежало је непомично у соби. Ватрогасци и болничари одмах су започели реанимацију. Обоје дјеце морало је бити реанимирано након што су претрпјела срчани застој и потом су у критичном стању превезена у болницу.

У четвртак је објављено да је трогодишња кћерка преминула од тешких повреда. Како Хеуте сада сазнаје, њен двогодишњи брат је такође убрзо након тога изгубио борбу. Четрнаестогодишња сестра дјеце такође је лакше повријеђена у пожару и превезена у болницу. У вријеме пожара бринула се о својој млађој браћи и сестрама. Није познато да ли је у међувремену пуштена из болнице.

Истрага о узроку пожара је у току. Према тренутним налазима, вјерује се да је технички квар изазвао пожар. Бечка полиција извјештава да се батерија ручног усисивача запалила.

Бројни пријатељи, познаници и родбина изразили су саучешће на друштвеним мрежама. Пријатељи породице су такође отворили рачун за донације путем "ГоФундМе" како би пружили финансијску подршку родитељима.

(Радио Сарајево)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

