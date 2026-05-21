Виза "Д" важан корак за превознике, олакшање и за привреду

Аутор:Инес Ђанковић
Виза Д доноси једноставније процедуре ангажовања професионалних возача у Хрватској, могућност дугорочнијег легалног боравка, већу правну сигурност за професионалне возаче, смањење административних препрека за међународни друмски транспорт и стабилније функционисање ланаца снабдијевања и транспорта роба.
Измјене закона доносе олакшање само у Хрватској и не значе аутоматски укидање правила 90/180 на нивоу цијелог Шенген простора. Превозници сматрају да је ово једно од кључних рјешења њихових проблем и могућност обављања посла без ограничења.
"Они ће фактички добијати на годину дана, да ће моћи несметано да раде. Када истекне годину дана обнављаће се та виза на неки начин. Тако да најбоље би било да су возачи изузети као кабинско особље, али ето није могло тако. Они су предложили овај начин и опет сматрам да је то један од добрих момената које смо добили. Значи није било узалудно оно што смо радили, да не кажем те протесте које смо изазвали", рекао је Игор Бебан, превозник.
Само да закон заживи, кажу превозници. Надају се да ће ускоро стићи и упутства за добијање виза. Из Конзорцијума Логистика порука да усвојене измјене представљају први озбиљан институционални покушај државе чланице Европске уније да дјелимично прилагоди миграциони и боравишни режим специфичностима сектора транспорта и логистике, који је посљедњих година под снажним притиском због примјене правила 90/180 и sistema Entry/Exit.
"То омогућава да 11 процената професионалних возача у БиХ на кратким ланцима снабдијевања, а то значи тачка је нама Лука Плоче, Лука Ријека, као и привреде које су ту компатибилне између БиХ и Хрватске. Захваљујући измјенама тог закона ми ћемо на кратким ланцима, на релацији БиХ Хрватска и обрнуто имати дугорочни боравак, а то је та такозвана виза Д. Е то смо ријешили око 11 процената", рекао је Велибор Пеулић, главни координатор Конзорцијума Логистика БиХ.
Ово је важан корак, поручују превозници који од институција БиХ очекују да са Европском комисијом ријеше овај проблем и са другим чланицама Европске уније. Хрватска је, каже Пеулић, прва и једина доношењем овог закона направила искорак у рјешавању проблема боравка у ЕУ 90 дана у оквиру 180 дана. Усвајање закона у Хрватској са одушевљењем су прихватили и привредници у Српској. Кажу да је то сламка спаса за превознике.
"То је нешто што треба поздравити, јер ће нашим превозницима омогућити да кроз специјалне уговоре са Хрватским компанијама могу да ријеше питање боравка путем виза и дуже од 90 дана. Значи, то је нешто што би требало да слиједе и друге земље ЕУ са којима имамо добру сарадњу и на тај начин да нашим превозницима олакшају боравак на простору ЕУ", рекао је Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске.
Вијест из Хрватске Един Форто оцјењује као веома важну за хиљаде професионалних возача из БиХ.
"Надам се да ће овај закон бити имплементиран у седмицама, а не у наредним мјесецима. Јер нашим возачима и возачима из цијеле регије је потребан посебан статус како би премостили недостатак дана за боравак у Шенгену , једноставно зато што су на радном мјесту, не зато што су неки мигранти", рекао је Един Форто, министар комуникација и транспорта у Савјету министара БиХ.
У наредном периоду очекују се додатна појашњења процедура за добијање виза Д за професионалне возаче из БиХ. А остаје да се ријеши њихов третман унутар Шенгенског простора. Први корак је направљен, али још многа питања стоје на чекању.
