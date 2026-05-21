Сутра промјенљиво облачно уз сунчане периоде

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде, нарочито на сјеверу, а само понегд‌је је могућа слаба киша или краткотрајни пљусак.

Увече се очекује разведравање, док ће у Херцеговини ће бити претежно сунчано уз пролазну облачност и вјетровито, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће умјерен, на истоку и у вишим пред‌јелима појачан сјевероисточни вјетар, а у Херцеговини умјерена, на моменте и јака до олујна бура.

Минимална температура ваздуха биће од осам до 14, на југу до 16, у вишим пред‌јелима од шест степени, а највиша дневна биће од 21 до 26, у вишим пред‌јелима од 16 степени Целзијусових.

Данас у Српској и ФБиХ преовладава сунчано вријеме, а према вечерњим часовима очекују се локални пљускови и слаба грмљавина, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода, преноси Срна.

Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Бјелашница четири, Чемерно 13, Хан Пијесак 14, Кнежево и Соколац 15, Гацко и Мркоњић Град 16, Бањалука 17, Сарајево 18, Зворник 19, Бијељина и Вишеград 22, Добој, Приједор, Нови Град и Србац 23, Мостар 25 и Требиње 26 степени Целзијусових.

