Обиљежен Спасовдан у Бањалуци: "Само вјера у Бога нас спасава"

"Много нам значи, само вјера у Бога нас спасава".

"Мислимо да се традиција и вјера требају ширити и што више подржавати".

"Мој рођендан је Спасовдан и он ме чува и сви свеци, тако ми је важан тај дан и драг".

"Ја сам велики вјерник, из иностранства дошли смо данас овдје и јако ми је драго што сам присуствовала тиме јер је божанствено, осјећај, хор , све је предивно", кажу грађани.

Након архијерејске литургије услиједила је литија коју је предводио митрополит бањалучки Јефрем.

Велики број вјерника присуствује Спасовданској литији. Вјерници обилазе три круга око Храма Христа Спаситеља што симболише свето тројство.

Спасовдан је симбол мира, окупљања и заједништва. Тако је и данас, поручују предсједник Народне скупштине Републике Српске и градоначелник Бањалуке.

"Велика је ствар да сви заједно кружимо три круга око цркве у сјени споменика палим борцима и да сви осјећамо своју одговорност за Републику Српску , да смо поносни због културе сјећања, то нас највише испуњава задовољством данас", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.

"Драго ми је да смо данас овдје окупљени , сви званичници све делегације , сви пријатељи града. Као градоначелник Бањалуке желим да честитам и нашем Београду , многи наши градови, многи наши храмови прослављају храмовну славу", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.

Спасовдан је и слава Храма Христа Спаситеља. Покретни је празник , посвећен Исусу Христу и обиљежава се четвртком.