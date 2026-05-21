Стручњак открио највећу грешку при прању црне одјеће

21.05.2026 20:10

Ако имате много црне одјеће, вјероватно муку мучите са чињеницом да боја брзо блиједи. Није само ефекат Сунца при ношењу и сушењу веша „кривац“, већ су и грешке при прању веша разлог зашто црна одјећа брзо изблиједи.

Црна одјећа може бити врло елегантна, лако се уклапа са већином боја, али свако ко је често носи зна да ускоро може да постане сивкаста, или чак да „вуче“ на тегет. Стручњак за хемијско чишћење открио је грешку број један при прању црне гардеробе.

Стив Колинс, стручњак чија породица већ три генерације има радњу хемијског чишћења одјеће у Атланти, Џорџија, рекао је да је погрешна температура машинског прања један од главних криваца за изблиједилу црну одјећу.

„Превише врућа вода је ваш непријатељ. Врелина и богате боје као што је црна, али и неке јарке, никако нису добра комбинација. Многи мисле да виша температура у машини за прање веша значи и елиминисање флека и непријатних мириса, али никако неће заштитити дуговјечност и јасноћу боје црне одјеће“, рекао је он.

Висока температура прања највећи проблем за црну одјећу

„Високе температуре могу да извуку боју из тканине. А док се веш врти у машини, ствара се трење које ће ослабити тканину. Ваша црна одјећа је добила батине, услово речено. И такво прање ће је брзо изблиједити и оштетити“, упозорио је Колинс. Ако овако перете црну одјећу боље да је одмах баците.

Уколико живите у мјесту са тврдом водом, могуће је да ће оставити и наслаге које се временом гомилају на одјећи. Детерџенти, такође, имају хемикалије које посвјетљују, и резултат је сивкаста, неугледна црна одјећа.

Најбољи трик за прање црне одјеће

Колинс наводи и да би требало да раздвајате гардеробу када је перете, а он то ради на сљедећи начин. Црне и тамне боје иду у једну машину. Јарке, засићене боје као што су црвена и љубичаста иду заједно. Свјетлије, сличне боје као што су сива и беж могу се прати у истој машини, а одвојено се пере бијели веш.

„Трудим се и да раздвајам типове тканине, па тако не перем полиестерску одјећу за вјежбање заједно са памучним кошуљама. На тај начин, смањујем трење при прању одјеће“, рекао је он.

Када је сушење веша у питању, Колинс избјегава машину за сушење за своје црне комаде. Врелина је непријатељ црне гардеробе, па ју је боље сушити на тераси или у добро провјетреној просторији, него у машини која има програм сушења на високој температури.

Стручњак се слаже да ће природно сушење оставити и наборе које потом морамо да пегламо, али стоји иза тврдње да ће тако црна одјећа остати дуго свјежа и богате боје.

