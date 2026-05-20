Да ли је заиста потребно прати сирову пилетину прије пржења

Иако многи и даље имају навику испирати сирову пилетину прије кухања, стручњаци упозоравају да тај корак није само непотребан него може представљати и озбиљан ризик за здравље.
Савјети који се шире друштвеним мрежама, посебно на ТикТоку и Инстаграму, често препоручују прање пилетине како би се уклониле бактерије, али здравствени стручњаци тврде да се тиме постиже управо супротан ефект.
Према подацима Центара за контролу и превенцију болести (ЦДЦ), прање сирове пилетине није потребно, а може повећати ризик од унакрсне контаминације у кухињи.
Дарин Детвилер, професор прехрамбене политике на Високој школи професионалне медицине Универзитета Нортхестерн упозорио је да прање пилетине не доприноси сигурности хране, преноси Кликс
"Перете пилетину? Све што радите јест унакрсна контаминација остатка кухиње патогенима. Заправо не радите ништа што додаје вриједност сигурности хране", рекао је Детвилер за "Здравље".
Стручњаци истичу да је правилно термичко обрађивање меса најсигурнији начин за уништавање бактерија попут салмонеле. ЦДЦ процјењује да се отприлике милион Американаца годишње разболи због контаминиране перади, док је салмонела међу најчешћим узрочницима болести које се преносе храном.
Према процјенама ЦДЦ-а, једно од 25 паковања пилетине садржи салмонелу. Ова бактерија годишње узрокује отприлике 1,35 милиона инфекција, више од 26.000 хоспитализација и отприлике 420 смртних случајева у Сједињеним Америчким Државама.
Инфекција салмонелом најчешће изазива прољев, температуру и болове у стомаку, који могу трајати између четири и седам дана. У ријетким случајевима бактерија се може проширити на крвоток, зглобове или мозак и изазвати озбиљне компликације.
Киара Лунди, дијететичарка из клинике Mayo, објаснила је да се бактерије не могу испрати водом.
"Обично људи мисле да могу испрати бактерије, али пуно је сигурније једноставно их скухати. Ако пилетину припремите на 74 степена Целзијуса, то би требало убити све бактерије", рекла је Лунди.
Истраживања показују да прање пилетине може проширити бактерије по судоперу, славини, кухињским површинама и прибору.
У опсервацијској студији америчког Министарства пољопривреде, 60 посто испитаника који су прали пилетину имали су бактерије у судоперу, док је код 26 посто њих дошло до унакрсне контаминације, односно пријеноса бактерија на салату коју су припремали уз перад.
"То узрокује више проблема него што их рјешава", рекао је Детвилер.
Стручњаци сматрају да је навика прања пилетине дијелом резултат породичних образаца понашања који се преносе генерацијама. Раније је прање било чешће јер су људи сами клали и чистили перад, али данас је месо које се купује у продавницама већ обрађено и припремљено за кухање.
Лунди истиче да многи вјероватно повезују пилетину с воћем и поврћем које се пере прије употребе.
"С воћем и поврћем и сличним стварима, желите их опрати да буду чисти. Мислим да је можда пилетина једноставно спадала у исту категорију. С воћем или поврћем то ћете дефинитивно опрати јер можете опрати прљавштину и нечистоће и сличне ствари. Међутим, не можете опрати бактерије", објаснила је.
Стручњаци савјетују и правилно складиштење пилетине. Ако се неће припремати у наредних неколико дана, потребно ју је замрзнути. Приликом одмрзавања препоручује се држање у фрижидеру, а не на кухињском пулту или под млазом воде.
ЦДЦ такођер препоручује да се сирова пилетина током куповине одваја од осталих намирница како сокови не би процурили на другу храну. Током припреме треба користити засебну даску за резање, а сав прибор који долази у контакт са сировим месом опрати топлом водом и сапуном.
Након припреме, кухана пилетина може стајати у фрижидеру три до четири дана, док се за дуже чување препоручује замрзавање.
За оне који ипак желе наставити прати пилетину, ЦДЦ савјетује да то раде пажљиво како би смањили ризик од прскања воде и ширења бактерија по кухињи, уз обавезно прање руку и дезинфекцију судопера и околних површина.
