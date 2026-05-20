Данас сунчано и топло, слаба киша могућа на сјеверу и западу

20.05.2026 07:56

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити сунчано и топло, уз дневни развој облачности, а слаба киша или краткотрајан пљусак могућ је само понегд‌је на сјеверу и западу.

Током дана дуваће слаб вјетар на истоку и југу умјерен сјеверних смјерова. Увече у свим пред‌јелима појачан сјеверни, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Максимална температура ваздуха биће од 21 до 26, у вишим пред‌јелима од 15 степени Целзијусових.

У Републици Српској и ФБиХ јутрос је углавном сунчано, уз малу до умјерену облачност. Више облачности има на сјевероистоку, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура измјерена у 7.00 часова: Рибник и Бугојно пет, Хан Пијесак и Рудо шест, Сарајево, Билећа, Зеница, Чемерно и Бјелашница седам, Приједор, Мркоњић Град и Вишеград осам, Бањалука, Добој и Нови Град девет, Бихаћ и Тузла 10, Требиње 11, Брчко 12, те Бијељина 13 степени Целзијусових, преноси Срна.

