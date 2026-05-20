Више бањалучких улица остаје без струје

Због радова на електромрежи без струје ће данас од девет до 14 часова бити дијелови улица Банијска, Краља Александра Првог Карађорђевића, Карађорђева и Милана Стевиловића, као и дијелови насеља Карановац, Бастаси, Балте, Јаворани, Ераци и Тисовац, саопштили су из "Електрокрајине".
Додали су да ће без напајања електричном енергијом од 10.30 до 12 часова бити дијелови насеља Туњице, Дракулић, Шарговац и Раковачке Баре.
"Од девет до 11 часова струје неће бити у дијеловима улица Исидоре Секулић, Козарска и Стојана Новаковића", навели су из Електрокрајине.
Дио улице Браће Пиштељића остаће без напајања електричном енергијом од 11.30 до 13.30 часова.
