Више бањалучких улица остаје без струје

АТВ
20.05.2026 07:34

Због радова на електромрежи без струје ће данас од девет до 14 часова бити дијелови улица Банијска, Краља Александра Првог Карађорђевића, Карађорђева и Милана Стевиловића, као и дијелови насеља Карановац, Бастаси, Балте, Јаворани, Ераци и Тисовац, саопштили су из "Електрокрајине".

Додали су да ће без напајања електричном енергијом од 10.30 до 12 часова бити дијелови насеља Туњице, Дракулић, Шарговац и Раковачке Баре.

"Од девет до 11 часова струје неће бити у дијеловима улица Исидоре Секулић, Козарска и Стојана Новаковића", навели су из Електрокрајине.

Дио улице Браће Пиштељића остаће без напајања електричном енергијом од 11.30 до 13.30 часова.

Електрокрајина

Струја

насеља без струје

саопштење

Бањалука

