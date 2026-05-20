На граничним прелазима у БиХ задржавања нису дужа од 30 минута

Аутор:АТВ
Коментари:0
У саобраћај је пуштен нови гранични прелаз у Градишци, за све категорије возила.
Локација преко новог моста користиће се за вријеме обуставе саобраћаја на постојећем граничном прелазу Градишка, до којег је дошло усљед обрушавања дијела заштитне ограде и пјешачке стазе на мосту преко ријеке Саве.
На ГП у БиХ задржавања нису дужа од 30 минута, саопштили су из АМС РС-а.
