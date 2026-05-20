Хороскоп за 20. мај: Кога чека свађа, а кога неочекивана понуда?

Шта нам звијезде доносе данас?
Ован
Очекује вас изненадна понуда за пројекат који вам може донијети значајан финансијски бонус. У емотивним односима вријеме је да препустите иницијативу партнеру и уживате, док слободни могу доживјети флертујући поглед у кафићу. Могућа је пролазна напетост у врату.
Бик
Успјешно ћете завршити преговоре у вези са продајом или куповином некретнине које већ дуго одгађате. Вољена особа предлаже заједнички одлазак у биоскоп ради опуштања, док слободни добијају интригантну поруку од особе са посла. Поведите рачуна о редовним оброцима.
Близанци
На послу вас очекује мањи неспоразум са колегом, али ћете га брзо ријешити уз дипломатски приступ. Партнер вам пружа безусловну подршку у вези са породичним проблемима, док слободни преко друштвених мрежа ступају у контакт са неким из другог града. Унесите више магнезијума.
Рак
Добијате прилику да водите нов пројекат који ће вам омогућити да покажете све своје лидерске способности. Између вас и вољене особе влада блискост и романтично расположење, а слободни привлаче пажњу занимљиве особе на промотивном догађају. Контролишите унос кафе.
Лав
Данас се фокусирајте на организацију папирологије и трошкова јер би вам неки детаљ могао промаћи. Партнер тражи мало више вашег времена и пажње па одгодите обавезе док слободни уживају у необавезном дружењу са пријатељима. Могући су проблеми са синусима.
Дјевица
Тимски успјех на послу доноси вам велико олакшање и похвале од стране иностраних партнера. Вољена особа спрема изненађење у виду ситног поклона који ће вас разњежити, док слободне очекује врло динамичан и занимљив сусрет. Обратите пажњу на квалитет сна.
Вага
Неочекивани прилив новца из извора на који сте потпуно заборавили поправиће вам расположење. Емотивни односи су стабилни па уживате у заједничком планирању предстојећег годишњег одмора, док слободни привлаче пажњу гдје год да се појаве. Прошетајте на свјежем ваздуху.
Шкорпија
Дан доноси појачану дозу стреса на радном мјесту због кратких рокова, али ћете све завршити на вријеме. Вољена особа је преоптерећена својим проблемима па јој будите највећи ослонац, док слободни могу ући у флерт са особом која често путује. Могућа је блага исцрпљеност.
Стријелац
Имаћете прилику да потпишете продужење уговора или да добијете боље услове рада на тренутној позицији. Партнер предлаже заједничко реновирање или уљепшавање животног простора, док слободни упознају некога преко члана породице. Смањите унос превише зачињене хране.
Јарац
Одличан је тренутак за покретање приватних планова и прикупљање информација за нови пословни подухват. Однос са партнером се поправља након искреног разговора о стварима које су вас мучиле, а слободни добијају позив за излазак од старе симпатије. Повећајте унос течности.
Водолија
Могуће је да ћете морати да преузмете дио туђих обавеза на послу, што ће вас прилично уморити. Вољена особа показује мало љубоморе па избјегавајте тајновитост у комуникацији, док слободни уживају у пажњи коју добијају у теретани. Припазите на зглобове при вјежбању.
Рибе
Ваш труд и посвећеност детаљима коначно ће примијетити неко од главних менаџера у фирми. У вези је вријеме за романтичан викенд удвоје ван града да бисте учврстили блискост, док слободни могу доживјети љубав на први поглед у саобраћају. Осјећате се веома енергично, преноси Глас Српске
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
