Извучена лото седмица! Неко је богатији за 1.600.000 КМ

АТВ
19.05.2026 20:06

Лото / Лутрија
Лото резултати 40. кола, које је извучено 19. маја 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 7, 17, 26, 33, 14, 22, 24.

Извучена је лото седмица. Срећни добитник је у Панчеву.

Лото 7/30 резултати, 40. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 1.600.000 КМ извучени су бројеви: 7, 17, 26, 33, 14, 22, 24.

Лото плус резултати, 40. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 4.870.000 КМ извучени су бројеви: 19, 32, 16, 4, 9, 24, 14.

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 40. коло

Џокер игра у 40. колу износила је 810.000 КМ, извучени су бројеви: 7,1, 9, 2, 6, 0.

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

