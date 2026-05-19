Бијесни Гвардиола се извињавао играчима због информације да ће напустити клуб

Тренер Манчестер ситија Пеп Гвардиола наводно је био бијесан након што је у јавност процурила информација да на крају сезоне напушта клуб. Све се дешава у тренутку када се Сити налази у жестокој борби за титулу првака Енглеске са Арсеналом, што је додатно подигло тензије у клубу.

Према писању Дејли мејла, а како преноси Фабрицио Романо, ова вијест је потпуно шокирала играче, који су само два дана раније добили увјеравања да Гвардиола остаје на клупи. У клубу су жељели мир у завршници сезоне, али је информација ипак доспјела у јавност и пореметила атмосферу.

Романо наводи да је Гвардиола касније морао организовати хитан видео-позив са играчима Манчестер ситија, током којег им се извинио и потврдио да одлази на крају сезоне. Сити вечерас игра против Борнмута, а евентуални кикс би могао донијети Арсеналу математичку титулу.