Тодоровић за АТВ: Није лак посао направити од једног дјетета голмана

Аутор:АТВ
Коментари:0
Није лак посао направити од једног дјетета голмана јер то је јако дуг процес и неопходно је да сви заједно учествујемо у њему, рекао је Никола Тодоровић тренер голмана ФК Црвена Звезда.
"Сарадња између Жељезничар Спорт Тима и Црвене Звезде траје већ дуги низ година и у то име смо и дошли са жељом да ту сарадњу проширимо и на голмане Жељезничара и на голмане у региону. У неким анализама смо примјетили да има доста талентоване дјеце на поднебљу Републике Српске. Заједничким дјеловањем ћемо покушати да подигнемо на виши ниво развој те дјеце", рекао је Никола Тодоровић тренер голмана ФК Црвена Звезда.
У Жељезничару постоји доста талентоване дјеце, у посљедњих годину дана чак њих неколико долази на тренинге у Црвени Звезду, каже Тодоровић.
Фудбал
Црвена звезда тежим путем до Лиге шампиона
"Није лак посао направити од једног дјетета голмана јер то је јако дуг процес и неопходно је да сви заједно учествујемо у њему. То је дан од разлога нашег доласка и жеље да подигнемо на виши ниво кроз комуникацију са тренерима, кроз комуникацију са родитељима, дјецу у овом региону", појашњава Тодоровић.
План Црвене Звезде је да у напредном периоду направи отворен дан само за голмане гдје би били позвани голмани из региона и њихови тренери, гдје би се размјењивала искуства, наводи Никола Тодоровић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
2 д0
Фудбал
3 д0
Кошарка
6 д0
Фудбал
1 седм0
Фудбал
3 ч0
Фудбал
12 ч0
Фудбал
14 ч3
Фудбал
15 ч0
Најновије
12
04
11
56
11
52
11
51
11
48
Тренутно на програму