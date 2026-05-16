Осмогодишњак на путу великих снова, Немања тренира са Звездом и Спартаком

Аутор:АТВ
Коментари:0
Осмогодишњи Немања Љубојевић из Српца са мало година успио је да скрене пажњу фудбалске јавности на себе учешћем на разним турнирима, због чега су већ услиједили позиви из великих фудбалских клубова попут београдске Црвене звезде и московског Спартака.
Прве фудбалске кораке направио је у школи фудбала "Дрим тим" у Српцу, а убрзо прелази у "СБ Академију" у Бањалуци, гдје данас тренира и развија свој таленат.
Предан рад и дисциплина брзо су дали резултате. На једном од турнира Немања је привукао пажњу тренера Црвене Звезде, који га је позвао да се прикључи селекцији дјечака рођених 2017. године.
За младог фудбалера то је био посебан тренутак. Био је, каже, пресрећан и не крије да навија управо за црвено-бијеле, а ту љубав наслиједио је од оца.
Његов напредак потврђен је и новим великим искуством - одласком у Русију прошле седмице, гдје је тренирао и наступио у дресу московског великана Спартака.
"Играти утакмицу за Спартак је било баш лијепо и поносан сам на свој успјех. Видио сам Москву, Црвени трг и упознао много нових другара", рекао је Немања Срни.
Најчешће игра на позицији лијевог бека, али се једнако добро сналази и на десној страни.
Његови фудбалски узори су репрезентативац Србије Александар Катаи и француска звијезда Килијан Мбапе, а једног дана жели да заигра за славни Ливерпул.
"Волио бих да постанем професионални фудбалер", истакао је осмогодишњи Немања.
Његов отац Мирослав рекао је Срни да је Немања са непуних пет година почео да тренира фудбал и да од тада не пропушта тренинге.
Додао је да је Немања, док већина дјеце његовог узраста тек открива прве спортске кораке, иза себе већ има искуства о којима сањају и много старији фудбалери.
Љубав према лопти код Немање је јавила веома рано. Његов отац каже да је почео да шутира лопту чим је проходао и да му је она била омиљена играчка.
"Нисмо га усмјеравали на силу, само смо пратили оно што је сам показивао", истакао је Мирослав.
Позиви великих клубова, како тврди, донијели су радост, али и додатну одговорност.
"Талент је само почетак. Без рада, дисциплине и карактера нема успјеха. Најважније је да кроз спорт научи животне вриједности - упорност, поштовање и одговорност, те да остане срећан и добар човјек. Фудбал је сада велика љубав, али живот је дуг и тек је на почетку", закључио је Мирослав.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
13
19
12
59
12
54
12
49
12
38
Тренутно на програму