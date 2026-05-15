Дерби Борца и Жељезничара у Бањалуци

Аутор:АТВ
Коментари:0
Све утакмице 34. кола фудбалске Премијер лиге БиХ играју се сутра. У дербију Борац на Градском стадиону дочекује Жељезничар.
Шампион се зна, али шампион до краја жели да игра максимално и осваја бодове. Тако и у сутрашњи меч црвено-плави улазе опрезно. Тренер Винко Мариновић очекује од екипе да покаже озбиљност и максимално залагање. Наравно и да освоје нове бодове.
"Од наше посљедње утакмице, Жељезничар је подигао ниво игре и сасвим сигурно нас чека тешка утакмица против квалитетног противника. Наравно, ми желимо да се потврдимо и у овој утакмици иако је завршни дио првенства. Треба нам добар приступ, максимална концентрација, добра енергија јер у оваквим утакмицама детаљи одлучују. Желимо да ти детаљи буду на нашој страни и да и ову утакмицу одиграмо на начин како смо играли и до сада, да задржимо побједнички менталитет и још једном обрадујемо наше навијаче који су нам били огромна подршка и давали вјетар у леђа током цијелог првенства,"изјавио је Мариновић.
Утакмица на Градском стадиону почиње у 18 часова. У осталим мечевима састају се Сарајево-Широки, Слога-Радник, Вележ-Рудар и Зрињски-Посушје.
