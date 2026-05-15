Шмит дао интервју њемачком новинару па покушао да спријечи објаву текста

Аутор:АТВ
Коментари:1
Њемачки новинар Михаел Мартенс је на свом профилу на друштвеној мрежи Икс подијелио причу о интервјуу који је урадио са Кристијаном Шмитом у којој је описао како је ОХР покушао да спријечи објаву текста.
Мартенс је новинар њемачког листа Франкфуртер алгемајне цајтунг, а теме су му често везане за БиХ и шири регион Балкана.
У том погледу, урадио је и интервју са Шмитом због којег је дошао у БиХ. Ипак, интервју се није свидио Шмиту, који је покушао да спријечи објаву текста, преноси Кликс.
"Чим сам угасио снимање разговора, Шмит је одмах рекао да је незадовољан мојим питањима. Замјерио ми је што сам ставио у питање то да је оставка његова лична одлука. Такође, замјерао ми је и како сам писао о раду ОХР-а. То је његово право, али сам му рекао да нисам ту да би он био срећан или несрећан", написао је Мартенс.
Додао је и да је раније добио поруку због једног текста у којем је критиковао ОХР и то директно од Шмита.
"Четири сата након интервјуа, док сам био у хотелу, дошао ми је мејл Одјела за односе с јавношћу ОХР-а, у којем је стајао захтјев да се интервју повуче", навео је Мартенс.
Истакао је да је био љут, али да је поштовао одлуку. Ипак, како је додао, морао је да има причу за принтано издање Франкфуртер алгемајне цајтунга, јер је већ био предвиђен простор за његов интервју. Због тога је Мартенс одлучио да пошаље мејл ОХР-у.
What can Europe do against MAGA-USA meddling in European affairs? Had a long interview about this with Christian Schmidt, the outgoing High Representative in Bosnia-Hercegovina. Hours later, Schmidt tried to prevent the interview from getting published. ⬇️ pic.twitter.com/Aw7Q410JxE— Michael Martens (@Andric1961) May 15, 2026
"У мејлу сам навео да сам радио интервјуе с афричким ратним вођама, руским олигарсима, балканским шверцерима и да њима није пало на памет да се не објави нешто што су рекли. Рекао сам им да ћу поштовати одлуку, али да она долази с новинарским посљедицама, односно да ћу умјесто интервјуа објавити само питања која сам спремио, без Шмитових одговора", додао је њемачки новинар.
Његов план је, како истиче, успио, те га је чак лично Шмит информисао да је промијењена оригинална одлука и да интервју може бити објављен.
"Интервју ће бити објављен у викенд издању Франкфуртер алгемајне цајтунга под називом "Хајде да причамо о нечему другом", што је директан Шмитов цитат", написао је Мартенс.
