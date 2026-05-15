Арлаки: Шмит може бити процесуиран

Аутор:АТВ
Коментари:1
Кандидат за генералног секретара УН Пино Арлаки изјавио је да има шансе да Кристијан Шмит буде процесуиран због финансијске злоупотребе положаја ако се прикупи довољно доказа, али и истакао да је право питање зашто на Балкану још постоји високи представник?
"Нема потребе за тим. Ово је одраз старог униполарног свијета. Балканске земље требају да одбију наставак ове процедуре, зато што је увредљива. Зашто је земљи потребан надзор у име УН? То није одрживо, није у реду и није добро", рекао је Арлаки, који је социолог.
Он је указао да то није ни у сагласности са међународним правом.
"Имамо чврсте земље. Зашто им је потребан супервизор? Због рата и сукоба који се догодио прије 30 година? То је једноставно несхватљиво", сматра Арлаки који је и један од писаца Конвенције УН против транснационалног организованог криминала.
Он је оцијенио да су УН тренутно на најнижем нивоу у својој историји.
"Нико више не мари за УН и оне су потпуно маргинализоване у свим међународним кризама. Имамо три међународне кризе - Украјину, Газу и Иран. УН нису показале било какав важан став, пројекат, план, идеју о овим кризама, а требало је, јер је то главни мандат УН. Ако УН нису присутне у кризама, чему онда УН?", упитао је Арлаки.
Он је рекао да, ако буде изабран за генералног секретара УН, планира да изврши велике измјене у организацији УН како би постале корисне за свјетски систем.
Република Српска
Младић: Стање генерала катастрофално, он умире везан за кревет
"Мој пројекат је једноставан - да Генерална скупштина постане тијело са пуним овлаштењима, да се укине Савјет безбједности и право вета и да се, умјесто Савјета безбједности, успостави савјет за мир, који би директно бирала Генерална скупштина", навео је Арлаки за Срну.
Он каже да би новоформирани савјет за мир био веома значајан у свим међународним кризама, са веома снажним мандатом од Генералне скупштине.
Када је ријеч о самопроглашеном Косову, којим се својевремено интензивно бавио и оквалификовао га као "мафијашку државу", Арлаки је рекао да не посједује довољно свјежих информација и да се тим питањем не бави већ неколико година.
"Уобичајено је да се државе којима управља мафија не мијењају преко ноћи, осим у случају да се нешто заиста важно догодило на Косову. Недавна историја Косова је историја криминала и повезаности са политиком - указао је Арлаки.
Арлаки борави у Србији поводом Међународне научне конференције "Међународно кривично право са освртом на заштиту животне средине", које се одржава на Тари у организацији Удружења за међународно кривично право.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
12 ч4
БиХ
15 ч0
БиХ
16 ч5
БиХ
17 ч0
Најновије
10
49
10
46
10
42
10
31
10
24
Тренутно на програму