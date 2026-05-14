Даријана Филиповић: Ако се настави неправда према Хрватима, трећи ентитет је један од могућих одговора

14.05.2026 17:39

Фото: Facebook/Darijana Filipović

Кандидат за члана Предсједништва БиХ Даријана Филиповић (ХДЗ) је говорила на трибини коју је у Загребу организовала организација Заједница утемељитеља ХДЗ-а, приликом чега је рекла да трећим ентитетом Хрвати одговарају на неправду која им се дешава.

Филиповић се, како преноси ХМС, реферисала на идеју о трећем ентитету, односно о приједлозима за под‌јелу Федерације БиХ на двије територијалне јединице.

Иако је навела да трећи ентитет није "у примарном фокусу политичког промишљања", рекла је да се о таквим моделима расправљало током преговора о Вашингтонском и Дејтонском споразуму и да је та идеја итекако и даље жива и актуелна у круговима блиским ХДЗ-у.

"Трећи ентитет" изазвао бурне реакције: Бошњаци осуђују, Хрвати имају јасну поруку

"Ако се овакав однос према Хрватима настави, трећи ентитет остаје један од модела или промишљања о којим хрватски народ настоји одговорити на неправду која му се догађа", рекла је.

Кандидат ХДЗ-а за Предсједништво БиХ је рекла да се ова идеја сатанизује у Сарајеву и да је циљ гушење хрватских гласова.

"То је дефинитивно покушај да се зауставе политичка промишљања хрватског народа како да се отклони неравноправност јер би у том случају требало признати да заправо неправда постоји", навела је Филиповић.

Коментарисала је и друге кандидате у борби за мјесто у Предсједништву БиХ, односно Славена Ковачевића (ДФ) и Зденка Лучића (Петорка).

За Ковачевића је рекла да се кандидује за хрватског представника, а тражи гласове бошњачког бирачког тијела, док је за Лучића навела да на кандидатуру има право, али да се мора "пазити на изборну математику".

