Крешић за АТВ о формирању трећег ентитета: Хрвати у БиХ остали кратких рукава

Незадовољство Хрвата политичком заступљеношћу и репрезентативношћу у БиХ није новост, али се одавно није гласније говорило о концепту трећег ентитета, ни унутар БиХ, ни у региону.
Загреб је данас био домаћин панела и јавне дискусије на ову тему, гдје су представљени и нови приједлози мапа унутрашњег уређења БиХ. Према изнесеним ставовима, граница Републике Српске остаје непромијењена.
Учесници дискусије поручују да је ријеч о теми која траје од самог Дејтонског мировног споразума и да се, како наводе, проблеми само временом продубљују.
Новинар и аналитичар Зоран Крешић оцијенио је да је политичка ситуација у БиХ већ дуго у ћорсокаку.
"То је стара тема, стара колико и Вашингтонски мировни споразум, касније Дејтонски мировни споразум. Хрвати су имали неку врсту своје аутономне јединице која је угашена јер је Хрватска требало да се заокружи у својим границама. У тој политичкој трговини у Дејтону, Хрватска се одрекла Хрвата у БиХ, добила заокружену државу, а Хрвати у БиХ остали су кратких рукава", рекао је Крешић.
Он додаје да је након 30 година неопходно отворити озбиљан дијалог.
"Мислим да је вријеме да сједнемо и почнемо разговарати. Мора се разговарати о ономе што видимо као проблем. Ако се настави са оваквим приступом, мислим да та држава нема будућност", навео је он.
Крешић се осврнуо и на недавне изјаве Дениса Бечировића у Стразбуру, гдје је, како каже, изнио тврдњу да је „етнички апартхејд“ то што Хрвати бирају свог члана Предсједништва БиХ.
"Ако се тако постави оквир разговора, онда се иде ка томе да бошњачки представници бирају хрватске чланове Предсједништва. То није одржив модел", поручио је Крешић.
