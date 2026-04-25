Крешић за АТВ о формирању трећег ентитета: Хрвати у БиХ остали кратких рукава

АТВ
25.04.2026 20:58

новинар и аналитичар Зоран Крешић
Фото: АТВ

Незадовољство Хрвата политичком заступљеношћу и репрезентативношћу у БиХ није новост, али се одавно није гласније говорило о концепту трећег ентитета, ни унутар БиХ, ни у региону.

Загреб је данас био домаћин панела и јавне дискусије на ову тему, гдје су представљени и нови приједлози мапа унутрашњег уређења БиХ. Према изнесеним ставовима, граница Републике Српске остаје непромијењена.

Учесници дискусије поручују да је ријеч о теми која траје од самог Дејтонског мировног споразума и да се, како наводе, проблеми само временом продубљују.

Новинар и аналитичар Зоран Крешић оцијенио је да је политичка ситуација у БиХ већ дуго у ћорсокаку.

"То је стара тема, стара колико и Вашингтонски мировни споразум, касније Дејтонски мировни споразум. Хрвати су имали неку врсту своје аутономне јединице која је угашена јер је Хрватска требало да се заокружи у својим границама. У тој политичкој трговини у Дејтону, Хрватска се одрекла Хрвата у БиХ, добила заокружену државу, а Хрвати у БиХ остали су кратких рукава", рекао је Крешић.

Он додаје да је након 30 година неопходно отворити озбиљан дијалог.

"Мислим да је вријеме да сједнемо и почнемо разговарати. Мора се разговарати о ономе што видимо као проблем. Ако се настави са оваквим приступом, мислим да та држава нема будућност", навео је он.

Крешић се осврнуо и на недавне изјаве Дениса Бечировића у Стразбуру, гдје је, како каже, изнио тврдњу да је „етнички апартхејд“ то што Хрвати бирају свог члана Предсједништва БиХ.

"Ако се тако постави оквир разговора, онда се иде ка томе да бошњачки представници бирају хрватске чланове Предсједништва. То није одржив модел", поручио је Крешић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Зоран Крешић

Хрвати у Бих

трећи ентитет

Предсједништво БиХ

Загреб

Прочитајте више

Бициклистичка трка Београд-Бањалука

Остали спортови

Душан Рајовић одбранио трон на трци "Београд-Бањалука"

58 мин

0
Спасити вјенчање: Љубав је лијек за све!

Емисије

Спасити вјенчање: Љубав је лијек за све!

1 ч

0
Флаше фина поредане у стакленој посуди са ледом.

Градови и општине

Требиње спрема прави спектакл: Фестивал вина окупиће 60 излагача

1 ч

0
На ивици терена: Драган Шакота

Емисије

На ивици терена: Драган Шакота

1 ч

0

Више из рубрике

ТрадФест у Загребу расправља о трећем ентитету у БиХ.

БиХ

Отворена Пандорина кутија: Загреб распламсао причу о трећем ентитету

1 ч

1
Лого парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

БиХ

БиХ не функционише као држава: Институције без договора и стварног функционисања

2 ч

0
Превозници пристали на преговоре.

БиХ

Конзорцијум Логистика БиХ: Кључни захтјеви и даље без рјешења

3 ч

0
Карта БиХ представљена на ТрадФест-у у Загребу. На карти је приказана идеја трећег ентитета у БиХ

БиХ

Карта подјела поново на столу: Трећи ентитет као рјешење или нова линија раздвајања?

3 ч

11

