БиХ не функционише као држава: Институције без договора и стварног функционисања

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Кемал Адемовић поново је заказао сједницу на коју неће доћи дио делегата српског клуба.
Дневни ред хитне сједнице у понедјељак и редовне сједнице у уторак пун је законских рјешења која је на силу прогурао Представнички дом, без потребне суштинске сагласности оба ентитета и сва три конститутивна народа.
Није нека вијест да БиХ не функционише као држава, али поставља се питање докле више с мантрама о кривици Срба и Републике Српске за промашене унитаристичке политике.
Хитно заказана сједница Дома народа ПС БиХ за понедјељак, по свему судећи, још хитније ће, по ко зна који пут, бити отказана. Исти сценарио, по устаљеној пракси, могао би се десити и на редовној сједници заказаној за дан послије.
Представници бошњачког народа у Дому народа ПС БиХ покушавају да игноришу чињеницу да је ово Дом народа у којем мора постојати дијалог свих конститутивних народа, јасан је Радован Ковачевић. Он истиче да се покушава формирати модел у којем би већина доминирала над српским и хрватским представницима.
"Очигледно је да у БиХ постоје два концепта. Један је концепт поштовања Дејтона и уставне структуре БиХ, који заступају представници Републике Српске и дијелом хрватског народа. Други је концепт који жели да поништи Дејтон и уставни поредак и врати се на политике доминације. Ми на такав концепт нећемо пристати", рекао је за АТВ делегат у Клубу српског народа у Дому народа ПС БиХ Радован Ковачевић.
Од 16. октобра прошле године, када је Кемал Адемовић преузео мјесто предсједавајућег Дома народа ПС БиХ, на прсте једне руке може се избројати колико је сједница заиста одржано. С друге стране, у Представничком дому ПС БиХ сједница има, али је договора све мање. Већина се мијења од тачке до тачке дневног реда.
"Имамо око 30 тачака дневног реда и на свакој тачки гласа другачија већина. Тврдње да СНСД блокира рад институција нису тачне. Ми не можемо дозволити да се усвајају прописи који отимају надлежности Републике Српске и дерогирају уставни поредак", истакао је посланик СНСД-а у Представничком дому ПС БиХ Милорад Којић.
Поред тога, у Савјету министара БиХ више од годину дана упражњена је позиција министра безбједности. Иако закон предвиђа именовање у року од 15 дана, замјена Ненада Нешића још није именована. БиХ још нема ни буџет за ову годину, док је буџет за прошлу усвојен тек почетком ове године.
"Буџет иде по плану. Предсједавајућа и ја смо већ гласали за фискални оквир. Послије тога иде приједлог буџета. Кључно је да су планирана средства за веће плате од 1.1.2026. године. Тврдње о блокадама су нетачне и неозбиљне", рекао је министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић.
Ни Уставни суд БиХ није попуњен, али редовно засједа. У Федерацији се не поставља питање како највиша судска институција ради без српских судија. Народна скупштина Републике Српске не планира њихово именовање, јер не прихвата прегласавање.
"Мора постојати консензус и равноправност. Без тога нема смисла да судије учествују ако се прегласавају. Срби не желе да буду декор у Уставном суду, већ равноправни учесници у одлучивању", рекао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Дом народа ПС БиХ не одржава редовне сједнице, кључне одлуке чекају, а политичке блокаде паралишу систем. БиХ остаје у стању у којем институције тешко функционишу, а договор је и даље недостижан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 ч0
БиХ
3 ч11
БиХ
1 д0
БиХ
1 д0
Најновије
21
14
21
03
20
58
20
31
20
28
Тренутно на програму