Ево како ходање може спасити вашу јетру

Аутор:

АТВ
25.04.2026 18:55

Женске ноге приказане у ходу у шареним патикама и црним хеланкама
Фото: Unsplash

Устајање и стајање више током дана придоноси очувању мишићне масе, што је посебно важно за особе које имају болести јетре попут цирозе, јер често пате од слабости узроковане губитком мишића.

Истраживања показују и да оваква једноставна активност помаже одржавању нивоа шећера у крви под контролом.

свештеник

Породица

Поп Владислав је прецртао кћерку кад је сазнао да се виђа са хоџиним сином

"Масна болест јетре вјерује се да одражава инсулинску резистенцију", објашњава гастроентеролог и хепатолог др Арвинд Реди, додајући да здрава исхрана и редовна физичка активност смањују тај ризик и спречавају болести попут дијабетеса и хипертензије.

Како истиче др Ватачерил, "јетра је сједиште метаболизма, у сталном биолошком разговору с мишићима и масним ткивом".

Устајање и кретање тако директно придоноси њеној функцији, регулише метаболизам и смањује оптерећење.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Србија

Мушкарац преминуо током фудбалске утакмице: Турнир одмах прекинут

Дијететичарка Шарлот Мартин закључује: "Усредсређивање на ограничавање нездравих навика и додавање позитивних чини здравље јетре дијелом цјелокупног животног стила, а не строгим одрицањем."

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Председник Доналд Трамп слуша током догађаја о приступачности здравствене заштите у Овалном кабинету Беле куће, у четвртак, 23. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп отказао пут Виткофа и Кушнера у Пакистан

3 ч

0
Превозници пристали на преговоре.

БиХ

Конзорцијум Логистика БиХ: Кључни захтјеви и даље без рјешења

3 ч

0
Терористички напад у Малију

Свијет

Терористички напади широм Малија: Желе да убију генерала који је на челу владе

3 ч

0
Карта БиХ представљена на ТрадФест-у у Загребу. На карти је приказана идеја трећег ентитета у БиХ

БиХ

Карта подјела поново на столу: Трећи ентитет као рјешење или нова линија раздвајања?

3 ч

11

Више из рубрике

Жена у плавом џемперу и бијелим хлачама сједи на столици са рукама на стомаку.

Здравље

Не игноришите грчеве: Познати љекар открио смртоносне симптоме које многи игноришу

5 ч

0
Млади лук очишћен и опран стоји на столу

Здравље

Млади лук као лијек из баште: Спас је за ове болести

5 ч

0
Институт о имунизацији у Републици Српској: Недовољно

Здравље

Институт о имунизацији у Републици Српској: Недовољно

12 ч

0
Домаћи сок, црвена зова, здравље, напитак, домаћинство, старински рецепт

Здравље

Старински сок је хит за мршављење: Пијте га сваког дана да бисте убрзали метаболизам

1 д

0

Дарко Младић за АТВ: Здравствено стање генерала драматично лоше

Орбан се одриче посланичког мандата

Крешић за АТВ о формирању трећег ентитета: Хрвати у БиХ остали кратких рукава

Душан Рајовић одбранио трон на трци "Београд-Бањалука"

Спасити вјенчање: Љубав је лијек за све!

