Ево како ходање може спасити вашу јетру

Устајање и стајање више током дана придоноси очувању мишићне масе, што је посебно важно за особе које имају болести јетре попут цирозе, јер често пате од слабости узроковане губитком мишића.
Истраживања показују и да оваква једноставна активност помаже одржавању нивоа шећера у крви под контролом.
"Масна болест јетре вјерује се да одражава инсулинску резистенцију", објашњава гастроентеролог и хепатолог др Арвинд Реди, додајући да здрава исхрана и редовна физичка активност смањују тај ризик и спречавају болести попут дијабетеса и хипертензије.
Како истиче др Ватачерил, "јетра је сједиште метаболизма, у сталном биолошком разговору с мишићима и масним ткивом".
Устајање и кретање тако директно придоноси њеној функцији, регулише метаболизам и смањује оптерећење.
Дијететичарка Шарлот Мартин закључује: "Усредсређивање на ограничавање нездравих навика и додавање позитивних чини здравље јетре дијелом цјелокупног животног стила, а не строгим одрицањем."
