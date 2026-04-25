Институт о имунизацији у Републици Српској: Недовољно

Обухват имунизацијом у Републици Српској за 2025. годину је нижи од обухвата који је потребан за колективни имунитет, речено је Срни у Институт за јавно здравство Републике Српске.
Поводом Свјетске седмице имунизације, која се обиљежава од 24. до 30. априла, из Института наводе да је анализом достављених података из здравствених установа које спроводе процес вакцинације, код прве дозе вакцине против туберкулозе и вакцине против хепатитиса Б, уочено да је обухват вакцинације око 97 одсто.
"Код прве дозе комбинованом ДТаП-ИПВ-Хиб вакцином (вакцина против дифтерије, тетануса, великог кашља, дјечије парализе и болести које изазива бактерија хемофилус инфлуенце тип б) обухват износи око 92 одсто. И даље се биљежи пад обухвата у ревакцинацији комбинованом ДТаП-ИПВ-Хиб вакцином у односу на примовакцинацију", навели су у Институту.
Када је у питању МРП вакцина - вакцина против малих богиња, рубеле и заушњака, обухват вакцинацијом првом дозом вакцине је 52,86 одсто, а другом 71,02 одсто за Републику Српску.
Епидемиолог у Институту за јавно здравство Републике Српске Јелена Ђаковић Девић рекла је Срни да се у Републици Српској, имунизација обавља у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести и Правилником о имунизацији и хемопрофилакси против заразних болести.
Она је навела да је програмом мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести за подручје Републике Српске, који се доноси за сваку годину, дефинисан календар обавезне вакцинације дјеце и омладине, која је бесплатна за сву дјецу и омладину која јој подлијежу.
Девићева је навела да су календаром обухваћене вакцине против 10 заразних болести - туберкулоза, хепатитис Б, дифтерија, тетанус, велики кашаљ, дјечија парализа, инфекције које изазива бактерија хемофилус инфлуенце тип б, мале богиње, рубела и заушњаци.
Она је навела да је поред систематске вакцинације дјеце и омладине, у Републици Српској обавезна и вакцинација лица која су изложена повећаном ризику од настанка неких заразних болести.
"Тако је обавезна вакцинација против хепатитиса Б за здравствене раднике, за лица која раде на одржавању чистоће у јавним комуналним предузећима, те за лица која врше тетовирање, стављање пирсинга и друге захвате који нарушавају интегритет коже", истакла је Девићева.
Она је подсјетила да је у марту 2023. године у Републици Српској почела препоручена вакцинација против хуманог папилома вируса, за узраст од девет до 14 година.
"У марту 2025. године, горња узрасна граница за препоручену вакцинацију против ХПВ је повећана са 14 на 17 година, што значи да сва дјеца од девет година живота до навршених 17 година и 364 дана живота могу примити вакцину против ХПВ-а без плаћања надокнаде од стране корисника услуга", рекла је она.
Она је истакла да је ово велики корак у здравственом систему, јер та вакцина нуди најбољу заштиту од озбиљних болести које изазива хумани папилома вирус, укључујући рак грлића материце.
Девићева је рекла да Република Српска већ дуги низ година учествује у обиљежавању Европске/Свјетске седмице имунизације са циљем подизања свијести о значају имунизације.
Она је навела да ће у оквиру обиљежавања овогодишње Седмице имунизације у Републици Српској централни скуп поводом обиљежавања Седмице имунизације у организацији Института за јавно здравство Републике Српске у сарадњи са Уницефом и Свјетском здравственом организацијом бити одржан у понедјељак, 27. априла, у граду Источно Сарајево.
Сваке године, крајем априла Свјетска здравствена организација обиљежава Свјетску седмицу имунизације, са циљем да се промовише имунизација као кључна мјера за превенцију болести и заштиту живота.
Ове године мото Свјетске седмице имунизације је "За сваку генерацију, вакцине дјелују".
У оквиру наведене теме, кампања ће се фокусирати на значај вакцинације у свим генерацијама, јачање јавног повјерења, подршку здравственим радницима и осигуравање једнаког приступа заштити за све заједнице и појединце. Ове године посебно се истиче значај и улога имунизације у свим старосним групама.
