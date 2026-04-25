Потресне ријечи мајке Џене Гаџун: Престаните убијати дјецу

У петак, 24. априла, у Кантоналном суду у Сарајеву изречена је пресуда у предмету који се води против Суада Рожајца, Нине Јовановић и Јасмине Халимић, љекара који се терете да су својим поступцима довели до смрти дјевојчице Џене Гаџун.
Првостепеном пресудом Суад Рожајац је осуђен на 10 година за тешко кривично дјело против здравља људи и кривично дјело несавјесно лијечење.
Осим тога донесене су мјере забране вршења дужности од 8 година. Нина Јовановић осуђена је на затворску казна 4 године и шест мјесеци због злоупотребе положаја те мјере забране вршења дужности од 6 година.
Јасмина Халимић је осуђена на три године затворске казне те су јој изречене мјере забране вршења дужности од 3 године.
Након изрицања пресуде, мајка дјевојчице Амила Гаџун огласила се на друштвеним мрежама.
"Хвалааа свима на подршци све ове године,свима онима који су вјеровали у Правду,бодрили нас. Пета година тешке борбе, суза, огорчености, неповјерења, увреда... Патња за Џеном и још много тога... И она најгора увреда од једног адвоката 'Родитељи нису водили рачуна о дјевојчици'", написала је Амила Гаџун на Фацебооку.
"Нисмо одустали и кад је било најгоре и кад смо падали поново смо устајали... Џена не смије бити заборављена, Џена је била жртва која је спасила другу дјецу, која је показала како ради здравствени систем, како раде доктори... Ова пресуда је помогла да се више никада нико не оперише у зубарској ординацији без услова за исту... Биће још борбе и трајаће али нећемо одустати никада!!! Правда за Џену", додала је.
Позвала је Министра здравства да обећа да ће радити свој посао и да не чека сљедећу жртву.
"Јавно позивам Министра здравства очи у очи да обећа да ће радити свој посао, да ће на вријеме слати контроле да се све приватне клинике контролишу, да не чека сљедећу жртву!! Јер Џена је била жртва његовог система. Престаните убијати дјецу!", закључила је мајка преминуле дјевојчице на Фејсбуку.
