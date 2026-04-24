И то је могуће: БиХ проглашена најпопуларнијом у Европи

Босна и Херцеговина је званично постала најпопуларнија дестинација у Европи, са више од 2,4 милиона лајкова на службеним профилима туристичких дестинација.
Овај импресивни број потврђује њен рапидан успон као једне од најатрактивнијих и најаутентичнијих туристичких дестинација, према подацима платформе за путовања "Трипскаут".
За 9 дана свега 14 оброка: Екскурзија бањалучке школе под лупом
Наиме они су на свом Инстаграм профилу објавили низ запањујућих фотографија из Босне и Херцеговине, укључујући дестинације попут Мостара, Вишеграда, Јајца, Сарајева.
Вирални садржаји истичу природне љепоте земље, као и богату културну баштину, која је постала кључни фактор зашто Босна и Херцеговина тренутно доживљава прави туристички боом на друштвеним мрежама.
