Извучени Лото бројеви: Резултати у 33. колу

Стеван Лулић
24.04.2026 20:12

У 33. колу игре Лото извучени су бројеви - 18, 27,29, 4, 16, 20 и 30.

Лото седмица била је вриједна 800.000 КМ, али главног добитка није било.

Ипак, извучене су 3 шестице вриједне по више од 21.100 марака.

Лото плус

Игра Лото плус носила је милионску премију. Главна награда износила је 4.600.000 марака.

У овој игри извучени су бројеви - 22, 9, 34, 8, 12, 16 и 35.

Џокер

И игра Џокер је носила изузетно вриједну награду.

У овом колу премија Џокера износила је 630.000 марака, али нажалост ни она није извучена.

Џокер број гласио је - 026351.

