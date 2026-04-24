Нова Tropic маркет адреса – нова прилика за 102 члана тима

Компанија "Tropic" Малопродаја ускоро отвара нови, модерно опремљен Tropic маркет у кругу Чајавеца у Бањој Луци, а припреме за почетак рада укључују и формирање новог тима од 102 запослена.
Ријеч је о маркету који ће бити развијен по узору на велике "Tropic" формате, са нагласком на свјеже и услужне одјеле који су важан дио савременог искуства куповине. Нови простор обухватиће гастро програм, свјежу рибу, месо, воће и поврће, пекару, суши, као и reFresh coffee & juice bar, уз остатак добро познате понуде.
Због ширине понуде и специфичности одјела, конкурс је отворен за већи број позиција. Траже се трговци, послужиоци на одјелима деликатеса, готових јела, сластичарне, рибарнице и пекаре, месари, суши мајстори, пица мајстори, послужиоци у reFresh baru, као и радници у служби обезбјеђења.
Уз запошљавање нових чланова тима, конкурс посебно истиче конкретне бенефите које компанија нуди запосленима. Будућим члановима тима доступни су стимулативна плата, два слободна дана седмично, могућност професионалног усавршавања, прилика за напредовање и 10% попуста за куповину у "Tropic" и мојМаркет објектима.
"Tropic" Малопродаја, која запошљава више од 4.100 људи, раније је увела два слободна дана седмично у цијелу малопродајну мрежу. Тиме је постала први малопродајни ланац у Босни и Херцеговини који је овај модел рада примијенио на нивоу комплетне мреже, што представља значајан бенефит за запослене у retail сектору, гдје су распоред рада, одмор и организација смјена посебно важни за свакодневно искуство запослених.
Нови маркет у Чајавецу зато не доноси само нова радна мјеста, већ и прилику за рад у уређеном систему, модерном продајном простору и тиму који ће од првог дана учествовати у развоју једне нове Tropic локације у Бањој Луци.
Пријаве су отворене путем е-маил адресе posao@tropic.ba или wеб странице www.tropic.ba/zaposlenje.
Конкурс је отворен до 5.5.2026. године.
